Palmeiras segue preparação e vai ao Peru com desfalques para ida das oitavas da Libertadores

O Palmeiras deu sequência à preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. Foi a última atividade antes do emparque para o Peru para o duelo contra o Universitario-PER, que acontece na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Ate, em Lima.

Antes de irem ao gramado, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica. Depois disso, fizeram ativação no centro de excelência, aquecimento e, por fim, realizaram atividades técnicas com ênfases específicas no campo do CT.

O zagueiro Bruno Fuchs deu sequência ao processo de transição física no gramado. Ele se recupera de um edema na coxa esquerda. O meia Raphael Veiga, que trata de dores no púbis, e o atacante Paulinho, recuperando-se de uma cirurgia na perna direita, realizaram tratamento na parte interna do centro de excelência. O trio, portanto, segue como desfalque.

O Palmeiras ainda tem mais um dia de atividades antes de encarar o duelo eliminatório. A equipe faz o último treino no centro de treinamento do Alianza Lima, no Peru, às 16 horas (horário local; às 18h de Brasília).

Na primeira fase do continental, o Palmeiras foi dono da melhor campanha, com 18 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Além disso, o Verdão está invicto há 10 jogos fora do Brasil pela Libertadores. O último revés foi para o Bolívar-BOL, pela fase de grupos de 2023. Depois disso, foram oito vitórias e dois empates.

As oitavas de final são decididas em dois jogos. A partida de volta está marcada para acontecer no Allianz Parque, no dia 21 de agosto.