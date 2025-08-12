Palmeiras goleia União São João, avança como líder e enfrenta o Sertãozinho na 2ª fase do Paulista sub-20

O Palmeiras goleou o União São João, por 5 a 0, nesta terça-feira, em duelo válido pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20. Os gols foram marcados por Haruki, Kauã Lira, Luis Saboia, Sorriso e Romildo na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Com este resultado, a equipe sub-20 fecha a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo 2, com 37 pontos conquistados. Em 15 jogos, foram 12 vitórias, um empate e duas derrotas. Na segunda fase, o Verdão, dono da melhor campanha, enfrenta o Sertãozinho, em jogos de ida e volta previstos para os dias 5 e 12 de setembro.

O sub-20 do Palmeiras foi dividido em dois grupos para disputa do Brasileiro e do Paulista, que acontecem paralelamente. As Crias da Academia disputam a semifinal do Brasileirão nesta sexta-feira, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os lances do jogo

O Palmeiras começou o jogo a todo vapor e abiu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Luis Arthur fez boa jogada pela direita e cruzou para Haruki, que dominou na entrada da área e bateu para o gol para fazer 1 a 0. As Crias da Academia aproveitaram o embalo e ampliaram aos seis. Kauã Lira aproveitou um erro na defesa do União São João, recuperou a bola de frente para o gol, invadiu a área e fez o segundo.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Marcio Vitor foi derrubado na área e sofreu o pênalti. Na cobrança, o próprio camisa nove bateu, mas parou na defesa do goleiro. Aos 31, o Verdão fez o terceiro. João Gabriel cruzou pela esquerda, Haruki tentou o desvio para o gol, mas o goleiro rebateu. A zaga afastou mal e Luis Saboia estufou a rede.

Quatro minutos depois, Sorriso fez boa jogada, tabelou com Haruki, recebeu na área e fez o quarto gol. Nos acréscimos, no último lance do jogo, o Verdão fechou a goleada. Romildo dominou na área, bateu para o gol e marcou o quinto.