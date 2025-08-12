Palmeiras entra em acordo com Al Sadd para encerrar processo contra Abel Ferreira; veja detalhes

O Palmeiras entrou em acordo com o Al Sadd para encerrar um processo que o time do Catar havia entrado contra o técnico Abel Ferreira na FIFA, alegando o descumprimento de um pré-contrato, em 2024.

O acordo envolve a negociação do meia-atacante Giovani. Os clubes abriram mão do cumprimento de uma cláusula prevista na transferência. O jogador, formado na base do Palmeiras, foi vendido ao Al Sadd em julho de 2023.

Na negociação, o Al Sadd adquiriu 50% dos direitos econômicos de Giovani; os outros 50% são do Palmeiras. A cláusula em questão estabelecia a obrigatoriedade de compra de mais 25% dos direitos do atleta por cumprimento de metas esportivas.

Com o novo acordo, cada clube segue com 50% dos direitos do atleta de 21 anos. A informação sobre o acordo foi revelada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ou seja, o Palmeiras trocou o cumprimento de uma cláusula pela manutenção dos direitos do Giovani e pode lucrar ainda mais com a venda do jogador no futuro.

Domingo em família, vitória alviverde... ? Os bastidores do duelo com o Ceará chegaram! ? https://t.co/O9cXzdqkRe pic.twitter.com/aqYpqHm3bS ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 11, 2025

Entenda o caso

O Al Sadd entrou com uma ação na Fifa, em 2024, cobrando uma multa de cerca de R$ 28 milhões, alegando que Abel Ferreira teria descumprido um pré-contrato assinado em novembro de 2023.

O time catari defendia que o treinador português teria se comprometido a assumir o Al Sadd em dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

Mesmo com o interesse do clube estrangeiro em Abel, o treinador se reapresentou com o Palmeiras, em janeiro, e renovou seu contrato até o fim de 2025. Meses após o início da temporada, Palmeiras e Abel tomaram conhecimento do caso.

Agora, Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim desta temporada e discute com a diretoria uma renovação até dezembro de 2027.