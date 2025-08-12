DM esvaziado vira trunfo do Palmeiras contra defesa que quase todos passam

O Palmeiras se prepara para o reencontro com a Libertadores e terá como trunfo um departamento médico esvaziado, especialmente no setor defensivo.

O que aconteceu

Abel Ferreira deve ter os cinco zagueiros à disposição pela primeira vez desde o Mundial de Clubes. Murilo — desfalque desde o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes — voltou a ficar à disposição na vitória contra o Ceará, enquanto Bruno Fuchs — que se machucou no jogo de ida contra o Corinthians pela Copa do Brasil — começou a transição física ontem.

Os "reforços" chegam em meio à luta alviverde para manter a baliza zerada. O Palmeiras foi vazado em sete dos últimos oito jogos que disputou. A exceção foi a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pelo Brasileirão.

Ao todo, foram 10 gols sofridos em sete partidas, e com três duplas de zaga diferentes. Gustavo Gómez foi quem mais jogou — ficando de fora apenas do empate com o Bahia — e teve como companheiros Fuchs e Micael.

O número de tentos contra culminou, recentemente, na queda na Copa do Brasil e em duas corridas contra derrotas. Pelo Brasileirão, o time saiu perdendo por 2 a 0 contra o Vitória (empatou por 2 a 2) e, no domingo, venceu o Ceará em casa de virada.

E o time pode se inspirar na própria campanha na fase de grupos da Libertadores para diminuir a marca. O time paulista sofreu apenas quatro gols em seis jogos e teve baliza zero nos três últimos compromissos. O Palmeiras avançou às oitavas com a melhor campanha geral.

Só vai faltar Paulinho

Bruno Rodrigues e Raphael Veiga também estão entregues ao DM, mas não por muito tempo. O atacante participou de grande parte do treino de ontem, está em transição física e vive a expectativa de retornar aos gramados depois de mais de um ano. Já o meio-campista se recupera de dores no púbis e ontem fez tratamento na parte interna do CT.

Apenas o atacante Paulinho está fora dos planos para o restante da temporada de 2025. O camisa 10 passou por nova cirurgia na perna direita no fim de julho e só deve voltar aos gramados em 2026. Embora o Palmeiras não divulgue prazos de recuperação, o atacante afirmou que não jogará mais este ano.

O Palmeiras viaja até o Peru para enfrentar o Universitário, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida das oitavas de final. A volta acontece na semana seguinte, em mesmo dia e horário, no Allianz Parque.