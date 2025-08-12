Topo

Palmeiras acertou em ajudar Abel com time do Qatar? Comentaristas divergem

12/08/2025 16h58

O Palmeiras fez um acordo para encerrar o processo que o Al Sadd (QAT) movia na Fifa contra Abel Ferreira. Na Live do Clube, Paulo Massini e Danilo Lavieri divergiram sobre o assunto.

Para resolver a situação, o Palmeiras abriu mão de receber cerca de R$ 10 milhões, valor correspondente a 25% dos direitos do atacante Giovani, que bateu metas no Al Sadd. Em troca do valor, o clube qatari pôs fim ao processo judicial.

Lavieri: Palmeiras entendeu que tem relacionamento com Abel

O Abel errou e sabe que errou. Primeiro, de fazer toda essa manobra nas costas do Palmeiras, do torcedor, da diretoria - e até com a família. [...] O que me faz ponderar é que o Abel tem um relacionamento de longa data com o Palmeiras, vai completar cinco anos daqui dois meses. E, em um relacionamento, você tem idas e vindas, tem os dois lados.

Danilo Lavieri

Massini: Palmeiras se diminuiu ao se envolver na história

Envolver o clube e uma revelação, um ativo do clube, em um buraco que não foi o Palmeiras que cavou para mim é demais. É se colocar em um lugar menor que o do treinador, é colocar o Palmeiras em um lugar pequeno.

Se fosse presidente do Palmeiras, ou se tivesse algum poder, eu diria ao Abel o seguinte: 'muito obrigado, um grande abraço, vamos fazer todas as homenagens', e vamos buscar um novo treinador. Pensando no Palmeiras, ou o Palmeiras ganha ou ganha. Vai ficar um clima insustentável. As pessoas não querem
Paulo Massini

Assista ao programa completo

