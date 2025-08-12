Topo

Esporte

Onde vai passar o sorteio das quartas da Copa do Brasil? Horário e onde assistir

Sorteio das quartas de final acontece nesta terça-feira - Rafael Ribeiro/CBF
Sorteio das quartas de final acontece nesta terça-feira Imagem: Rafael Ribeiro/CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 08h00

A CBF realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025 hoje, às 11h30 (de Brasília). O evento será na sede da entidade no Rio de Janeiro.

Onde assistir? Canal da CBF (YouTube) e sportv (TV por assinatura).

Oito times continuam na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Os clubes não serão divididos em potes. Não há restrição de confrontos nas quartas de final.

O chaveamento até a final vai ser definido. Os times conhecerão os seus possíveis adversários até a decisão.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF.

CBF fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Finais: 2 e 9 de novembro.

Premiação da Copa do Brasil

  • Quartas (8 clubes): R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes): R$ 9.922.500
  • Vice-campeão: R$ 33 milhões
  • Campeão: R$ 77,1 milhões

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Corinthians perde prazo por dívida de Félix e fica a um passo do transfer ban

Como Vitinho chega fisicamente ao Corinthians e quando poderá estrear?

Corinthians x Ferroviária: saiba onde assistir ao jogo pelo Paulista feminino

Benfica x Nice: Veja onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Liga dos Campeões

São Paulo x Atlético Guaratinguetá: veja onde assistir ao duelo pelo Paulista sub-20

Corinthians vence um dos últimos dez jogos no Brasileiro e acende alerta

Tirol x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Grasshoppers x Bayern de Munique: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Monza x Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

CRB e Athletic-MG fecham 21ª rodada em duelo direto na Série B

Onde vai passar o sorteio das quartas da Copa do Brasil? Horário e onde assistir