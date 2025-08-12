Onde vai passar Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores? Como assistir ao vivo
Fortaleza e Vélez Sarsfield duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Fortaleza ficou em segundo lugar no Grupo E. O Leão do Pici somou 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, ficando cinco atrás do Racing.
Vélez liderou o Grupo H. Fez 11 pontos, com três vitórias, dois empates e só uma derrota na fase inicial.
Fortaleza x Vélez Sarsfield -- Copa Libertadores
- Data e hora: 12 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)