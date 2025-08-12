Topo

Esporte

Onde vai passar Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 14h00

Fortaleza e Vélez Sarsfield duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fortaleza ficou em segundo lugar no Grupo E. O Leão do Pici somou 8 pontos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, ficando cinco atrás do Racing.

Relacionadas

Brasileirão fecha turno do asterisco e consagra 10 anos de Fla x Palmeiras

Bandeira tropeça, machuca o ombro e é substituído em Fortaleza x Botafogo

Botafogo aproveita expulsão relâmpago e atropela Fortaleza no Castelão

Vélez liderou o Grupo H. Fez 11 pontos, com três vitórias, dois empates e só uma derrota na fase inicial.

Fortaleza x Vélez Sarsfield -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 12 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Félix

Fabinho Soldado admite chance de transfer ban no Corinthians

Diretor do Botafogo analisa duelo com o Vasco na Copa do Brasil: 'Clássico é sempre bom'

Atlético-MG inicia preparação para oitavas de final da Sul-Americana

NFL leva evento ao Rio enquanto São Paulo sedia 2º jogo no Brasil

Fluminense anuncia colombiano como reforço até 2029 para substituir Jhon Arias

Internacional encerra preparação para pegar o Flamengo na Liberta

Raphael Veiga fica fora do treino e Piquerez exalta campanha do Palmeiras antes de jogo no Peru

Palmeiras segue preparação e vai ao Peru com desfalques para ida das oitavas da Libertadores

Derrota amplia péssimo desempenho do Corinthians contra o Juventude fora de casa

Onde vai passar Fortaleza x Vélez Sarsfield pela Libertadores? Como assistir ao vivo