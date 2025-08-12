Topo

Onde vai passar Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores? Como assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 16h00

Atlético Nacional e São Paulo duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

São Paulo chega como líder e invicto. No Grupo D, somou 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates, abrindo cinco de vantagem sobre o Libertad.

Fase positiva no Brasileirão. Sob Hernán Crespo, o time venceu cinco seguidas e entrou na disputa direta pelo G6.

Atlético Nacional vem de campanha irregular. Segundo do Grupo F com 9 pontos, venceu três jogos e perdeu três, ficando dois pontos atrás do Internacional.

Atlético Nacional x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Atanasio Girardot, em Medellín (COL)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

