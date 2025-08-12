Onde vai passar Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores? Como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético Nacional e São Paulo duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

São Paulo chega como líder e invicto. No Grupo D, somou 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates, abrindo cinco de vantagem sobre o Libertad.

Fase positiva no Brasileirão. Sob Hernán Crespo, o time venceu cinco seguidas e entrou na disputa direta pelo G6.

Atlético Nacional vem de campanha irregular. Segundo do Grupo F com 9 pontos, venceu três jogos e perdeu três, ficando dois pontos atrás do Internacional.

Atlético Nacional x São Paulo -- Copa Libertadores