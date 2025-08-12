Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir
América de Cali e Fluminense entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero, em Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.
Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo.
Fluminense avançou ao mata-mata como líder do Grupo F. O Tricolor somou 13 pontos, com quatro vitórias e só uma derrota, terminando um ponto à frente do Once Caldas.
América de Cali foi o segundo do Grupo C. A equipe somou 8 pontos, mesma marca do Corinthians, mas avançou nos critérios de desempate. Na sequência eliminou o Bahia nos playoffs.
América de Cali x Fluminense -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Pascual Guerrero, em Cali (COL)
- Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)