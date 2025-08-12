Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

América de Cali e Fluminense entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero, em Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo.

Fluminense avançou ao mata-mata como líder do Grupo F. O Tricolor somou 13 pontos, com quatro vitórias e só uma derrota, terminando um ponto à frente do Once Caldas.

América de Cali foi o segundo do Grupo C. A equipe somou 8 pontos, mesma marca do Corinthians, mas avançou nos critérios de desempate. Na sequência eliminou o Bahia nos playoffs.

América de Cali x Fluminense -- Copa Sul-Americana