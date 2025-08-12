Topo

Esporte

Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 16h00

América de Cali e Fluminense entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero, em Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo.

Fluminense avançou ao mata-mata como líder do Grupo F. O Tricolor somou 13 pontos, com quatro vitórias e só uma derrota, terminando um ponto à frente do Once Caldas.

América de Cali foi o segundo do Grupo C. A equipe somou 8 pontos, mesma marca do Corinthians, mas avançou nos critérios de desempate. Na sequência eliminou o Bahia nos playoffs.

América de Cali x Fluminense -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Pascual Guerrero, em Cali (COL)
  • Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Piquerez celebra 200 jogos pelo Palmeiras e projeta oitavas da Libertadores: "Jogo de extrema importância"

Onde vai passar América de Cali x Fluminense pela Sul-Americana? Como assistir

Onde vai passar Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores? Como assistir

Vettel considera volta à F1 nos bastidores e pede 'pés no chão' a Bortoleto

Bia Haddad, Eala e Baptiste reforçam lista do SP Open

Real Madrid pede que Fifa e Uefa barrem jogo do Barcelona nos EUA pelo Espanhol

Real goleia em amistoso com Mbappé líder, Militão matador e gol de Rodrygo

Hernan: Palmeiras recusa oferta de R$ 65 milhões por Flaco López

Corinthians sofre transfer ban e fica impedido de registrar novos jogadores

Iasmin Lucindo sobe no ranking peso-palha após vitória no UFC Vegas 109

Real Madrid se posiciona contra realização de Villarreal e Barcelona em Miami pelo Espanhol