O que é transfer ban? Entenda punição aplicada contra o Corinthians

O Corinthians sofreu um transfer ban na tarde de hoje pela Fifa. A dívida do Alvinegro é relacionada à contratação do zagueiro Félix Torres, que estava no Santos Laguna, do México.

O que é o transfer ban?

É uma punição administrativa a clubes que violem as regras e práticas do mercado de futebol. A medida impede que o clube possa registrar novos atletas até o pagamento da dívida. O caminho para sanção acontece assim:

O atleta ou o clube credor entra com um pedido na Fifa e comprova que o pagamento da transferência não foi feito; O clube devedor passa a ter um prazo para a quitar a dívida; Se o prazo do pagamento não for cumprido, o clube pode ser punido com o transfer ban; Caso o clube consiga pagar a dívida dentro do prazo estabelecido pela Fifa e apresentar os comprovantes exigidos, ele pode solicitar a queda do transfer ban e voltar a registrar novos atletas.

É um recurso vital para a comunidade do futebol, detalhando os clubes em todo o mundo que atualmente enfrentam proibições de registro impostas pela Fifa. Esta lista inclui clubes que estão temporariamente proibidos de registrar novos jogadores devido a várias infrações, tais como disputas financeiras ou violações regulamentares.

Fifa

Além do Corinthians, o site da Fifa indica outros clubes brasileiros punidos. Paysandu (PA), Ipatinga (MG), Colorado Atlético Clube (PR) e Real Brasília (DF), no futebol feminino.

A dívida do Corinthians

Alvinegro deve cerca de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela compra do zagueiro equatoriano, realizada em 2024. Os mexicanos alegam que receberam apenas a primeira parcela da compra, no valor de 2 milhões de dólares, de um total de 6,5 milhões.

O Santos Laguna acionou a Fifa em maio de 2024, após o fim do prazo que o Corinthians tinha para quitar a segunda parcela. Além dos 4,5 milhões de dólares restantes do negócio original, o clube alvinegro deve arcar com multas.

Após ser notificado pela Fifa, o departamento jurídico do Corinthians recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) para evitar a punição, mas perdeu em todas as instâncias. O clube tinha até a última segunda (11) para quitar o débito à vista. Corinthians e Santos Laguna se reuniram nas últimas semanas, mas não chegaram a um acordo amigável para resolver a questão.

A punição é válida por três janelas de transferências. A punição anunciada hoje já contempla a atual janela e valerá pelas próximas duas caso o clube não reverta a situação.

O Corinthians ainda pode enfrentar outras duas punições referentes à contratação de Garro e a rescisão de Matías Rojas. Ambos os casos se arrastam desde o ano passado e estão em trâmite nas instâncias esportivas. O clube foi condenado pela Fifa nos dois casos, mas recorreu.