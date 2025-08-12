NFL: jogador mais pesado da liga é barrado pelo time na pré-temporada; entenda

Desmon Watson, jogador de linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, da National Football League (NFL), foi barrado da estreia da equipe na pré-temporada, diante do Tennessee Titans. Com pouco mais de 200 kg, o calouro não foi selecionado no draft e não entrará em campo na temporada regular até que esteja no peso considerado ideal pela franquia.

Aos 22 anos, Watson é o jogador mais pesado a estar em um elenco da NFL, superando Aaron Gibson, listado com 180 kg pelo Detroit Lions em 2002. Havia expectativa de que o defensor dos Bucs fosse selecionado no terceiro dia do draft. A franquia da Flórida, no entanto, apostou no talento e potencial do atleta para a pré-temporada com uma vaga no elenco.

Para o início dos confrontos de pré-temporada, Watson foi colocado na lista de "lesionados sem relação com o futebol americano", onde permanece desde 22 de julho. Com 464 libras (210 kg) nos testes de março pré-draft, o jogador já perdeu cerca de 13 kg desde então. "Estou satisfeito. É só tentar fazer com que ele melhore, que seja um jogador mais saudável em campo", afirmou o técnico Todd Bowles sobre o progresso de Watson.

"Ele está se esforçando e nós estamos trabalhando com ele, e é tudo o que podemos pedir dele agora. Temos algumas coisas em mente para ele, onde queremos vê-lo", completou o treinador, antes dos primeiros confrontos dos Bucs na pré-temporada. A equipe reforçou que esse "afastamento" do atleta se deve a questões de saúde, para além do desempenho em campo e nos treinamentos.

No futebol americano universitário, Watson defendeu o Florida Gators, da Universidade da Flórida, entre 2021 e 2024. Sem perder um jogo sequer - ao todo, disputou 63 partidas pela equipe -, encerrou sua passagem pela Universidade em 2024, no Gasparilla Bowl.

A temporada da NFL em 2025 se inicia no dia 5 de setembro, com o duelo entre o Philadelphia Eagles, vencedor do Super Bowl, e Dallas Cowboys; um dia depois, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam na Neo Química Arena, na segunda partida oficial da liga no País.