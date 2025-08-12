NFL leva evento ao Rio enquanto São Paulo sedia 2º jogo no Brasil
A NFL anunciou que organizará uma watch party no Rio de Janeiro para levar a terras cariocas as celebrações pelo segundo jogo no Brasil, que será disputado novamente em São Paulo.
O que aconteceu
A capital fluminense receberá o NFL Experience no dia 5 de setembro. A festa será realizada no Armazém da Utopia, na região central do Rio, a partir das 19h (de Brasília).
Trata-se do evento oficial da transmissão do duelo entre Chargers e Chiefs em território brasileiro. No dia em questão, os dois times se enfrentam no estádio do Corinthians estrelando a segunda edição do São Paulo Game —que será uma das partidas de abertura da nova temporada da liga.
A watch party terá entrada gratuita, com atrações interativas e brindes para os fãs do esporte. Os ingressos já estão disponíveis por meio de registro na plataforma NFL OnePass (clique aqui).
A realização do evento é um aceno da NFL ao Rio de Janeiro. A administração municipal tentou levar um jogo da NFL para cidade já nesta temporada, mas viu São Paulo ser contemplado novamente, e deve seguir tentando para os próximos anos.
Com a festa, o Rio será uma das sete cidades pelo mundo que receberão watch parties oficiais. As outras são: Manchester (Reino Unido), Berlim (Alemanha), Madri (Espanha), Cidade do México (México), Toronto (Canadá) e Brisbane (Austrália).
O que terá no NFL Experience
- Transmissão ao vivo do NFL São Paulo Game 2025 em telões;
- Atividades interativas como desafios no estilo Combine e cenários para fotos temáticas;
- Gastronomia clássica de jogos da NFL nos EUA, com comidas e bebidas típicas;
- Brindes e produtos exclusivos, como sorteio de ingressos para futuros jogos, prêmios e acesso a lançamentos limitados de produtos oficiais da NFL.
Informações do evento
Data: 5 de setembro (sexta-feira)
Horário: a partir das 19h (horário de Brasília)
Local: Armazém da Utopia
Endereço: Av. Rodrigues Alves, S/N - Armazém 6 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ
Ingressos: entrada gratuita por meio de registro no NFL OnePass
Classificação: livre (menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável)
2º São Paulo Game
Abertura dos portões: 17h00
Horário do jogo: 21h00
Local: Arena Corinthians
Endereço: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Vila Carmosina, São Paulo - SP, 08295-005
*Ainda há ingressos disponíveis no site da Ticktmaster (clique aqui)