NFL leva evento ao Rio enquanto São Paulo sedia 2º jogo no Brasil

A NFL anunciou que organizará uma watch party no Rio de Janeiro para levar a terras cariocas as celebrações pelo segundo jogo no Brasil, que será disputado novamente em São Paulo.

O que aconteceu

A capital fluminense receberá o NFL Experience no dia 5 de setembro. A festa será realizada no Armazém da Utopia, na região central do Rio, a partir das 19h (de Brasília).

Trata-se do evento oficial da transmissão do duelo entre Chargers e Chiefs em território brasileiro. No dia em questão, os dois times se enfrentam no estádio do Corinthians estrelando a segunda edição do São Paulo Game —que será uma das partidas de abertura da nova temporada da liga.

A watch party terá entrada gratuita, com atrações interativas e brindes para os fãs do esporte. Os ingressos já estão disponíveis por meio de registro na plataforma NFL OnePass (clique aqui).

Bandeiras de Brasil e EUA antes de jogo entre Eagles e Packers, pela NFL, na Neo Química Arena Imagem: Wagner Meier/Getty Images

A realização do evento é um aceno da NFL ao Rio de Janeiro. A administração municipal tentou levar um jogo da NFL para cidade já nesta temporada, mas viu São Paulo ser contemplado novamente, e deve seguir tentando para os próximos anos.

Com a festa, o Rio será uma das sete cidades pelo mundo que receberão watch parties oficiais. As outras são: Manchester (Reino Unido), Berlim (Alemanha), Madri (Espanha), Cidade do México (México), Toronto (Canadá) e Brisbane (Austrália).

O que terá no NFL Experience

Transmissão ao vivo do NFL São Paulo Game 2025 em telões;

Atividades interativas como desafios no estilo Combine e cenários para fotos temáticas;

Gastronomia clássica de jogos da NFL nos EUA, com comidas e bebidas típicas;

Brindes e produtos exclusivos, como sorteio de ingressos para futuros jogos, prêmios e acesso a lançamentos limitados de produtos oficiais da NFL.

Informações do evento

Data: 5 de setembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h (horário de Brasília)

Local: Armazém da Utopia

Endereço: Av. Rodrigues Alves, S/N - Armazém 6 - Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: entrada gratuita por meio de registro no NFL OnePass

Classificação: livre (menores de idade deverão estar acompanhados por um responsável)

2º São Paulo Game

Abertura dos portões: 17h00

Horário do jogo: 21h00

Local: Arena Corinthians

Endereço: Av. Miguel Ignácio Curi, 111 - Vila Carmosina, São Paulo - SP, 08295-005

*Ainda há ingressos disponíveis no site da Ticktmaster (clique aqui)