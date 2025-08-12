Morata fala após rescisão com o Galatasaray e critica clube: "Valores fundamentais não foram cumpridos"

O atacante espanhol Álvaro Morata se pronunciou pela primeira após sua saída do Galatasaray. Após apenas seis meses, o clube turco anunciou a rescisão com o jogador, que até então, não havia se pronunciado. Por meio de seu Instagram, Morata finalmente falou sobre o caso, criticando duramente a equipe.

"Houve momentos em que a palavra dada e o respeito pelos valores fundamentais não foram mantidos. Até o final, os compromissos assumidos não foram honrados, a ponto de eu não ter outra escolha a não ser abrir mão de parte do meu salário e de outros direitos contratuais que já havia conquistado com meu trabalho (o valor publicado não é exato)", disse Morata.

"Para mim, na vida e no trabalho, existem princípios que nunca devem ser quebrados, como o respeito aos direitos de cada pessoa. Deixar de reconhecer e compensar o que foi conquistado é, para mim, inaceitável e contrário aos valores de justiça e profissionalismo em que acredito", continuou ele.

Agradecimento à torcida

Apesar da briga por questões contratuais com o clube, Morata fez questão de exaltar e agradecer a torcida do Galatasaray. Segundo o espanhol, o apoio recebido na Turquia foi um dos mais espetaculares da carreira.

"Quero agradecer sinceramente o carinho, o carinho e o apoio que vocês me demonstraram. Vocês me fizeram sentir bem-vindo desde o primeiro dia, e o apoio de vocês foi um dos mais extraordinários que já experimentei na minha carreira", disse Morata.

Na última temporada, Morata participou de 41 jogos entre Milan e Galatasaray. No total, ele marcou 13 gols e deu cinco assistências. Nenhuma dessas experiências saiu como planejado. Agora, o internacional espanhol está de malas prontas para retornar à Itália , já que seu próximo destino é o Como , de Cesc Fàbregas.

Veja a nota completa de Morata nesta terça-feira:

"Queridos torcedores e povo da Turquia,

Quero agradecer sinceramente o carinho, o carinho e o apoio que vocês me demonstraram. Vocês me fizeram sentir bem-vindo desde o primeiro dia, e o apoio de vocês foi um dos mais extraordinários que já experimentei na minha carreira.

Infelizmente, não posso dizer o mesmo da minha experiência com o clube. Houve momentos em que a palavra dada e o respeito pelos valores fundamentais não foram mantidos.

Até o final, os compromissos assumidos não foram honrados, a ponto de eu não ter outra escolha a não ser abrir mão de parte do meu salário e de outros direitos contratuais que já havia conquistado com meu trabalho (o valor publicado não é exato). Para mim, na vida e no trabalho, existem princípios que nunca devem ser quebrados, como o respeito aos direitos de cada pessoa. Deixar de reconhecer e compensar o que foi conquistado é, para mim, inaceitável e contrário aos valores de justiça e profissionalismo em que acredito.

Sei que esses assuntos muitas vezes não são discutidos abertamente, mas acredito que é justo dar aos torcedores a verdadeira explicação do que aconteceu. Você e a cidade de Istambul permanecerão para sempre em meu coração, e desejo tudo de bom, hoje e no futuro.

Um agradecimento especial também ao treinador e à sua fantástica equipe ? tenho certeza de que vocês continuarão escrevendo a história do Galatasaray. Meus sinceros agradecimentos a todos os meus companheiros de equipe pelos momentos que compartilhamos, e a todas as pessoas que trabalham nas instalações de treinamento"