Monza x Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
A Internazionale entra em campo nesta terça-feira, contra o Monza, em amistoso de pré-temporada. A partida será às 16h (de Brasília), em Monza.
Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do Sportynet.
Prováveis escalações
Monza: Pizzignacco, Caldirola, Palacios e Pereira; Akpro, Bianco, Castrovilli, Caprari, Birindelli e Kyriakopoulos; Mota
Técnico:
Internazionale: Sommer, Acerbi, Bastoni e Pavard; Sucic, Barella, Çalhanoglu e Dimarco; Luís Henrique, Lautaro Martínez e Thuram
Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem
Os árbitros da partida não foram divulgados.