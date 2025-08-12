Topo

Monza x Internazionale: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

12/08/2025 08h00

A Internazionale entra em campo nesta terça-feira, contra o Monza, em amistoso de pré-temporada. A partida será às 16h (de Brasília), em Monza.

Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo do Sportynet.

Prováveis escalações

Monza: Pizzignacco, Caldirola, Palacios e Pereira; Akpro, Bianco, Castrovilli, Caprari, Birindelli e Kyriakopoulos; Mota

Técnico:

Internazionale: Sommer, Acerbi, Bastoni e Pavard; Sucic, Barella, Çalhanoglu e Dimarco; Luís Henrique, Lautaro Martínez e Thuram

Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem

Os árbitros da partida não foram divulgados.

