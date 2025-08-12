Topo

Lula defende Abel Ferreira após críticas da torcida: 'Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras'

12/08/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante entrevista na BandNews, nesta terça-feira. Lula expressou surpresa com a forma como o treinador tem sido tratado pela torcida. Segundo ele, o português está sendo alvo de críticas que considera desproporcionais, especialmente considerando os títulos que conquistou pelo clube - uma situação que, para Lula, se assemelha ao que ocorre na política.

"Quando tento fazer uma analogia entre política e futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o que mais títulos ganhou pelo clube. Recentemente, ele perdeu para o Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar... É um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras. É mais ou menos como na política", afirmou.

Abel Ferreira soma dez títulos no comando do Palmeiras: duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Apesar das conquistas, o trabalho do técnico português tem sido questionado por parte da torcida devido à sequência irregular de resultados e a comportamentos fora dos gramados considerados inadequados. Após a derrota para o Corinthians, que eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel foi vaiado e xingado ainda dentro de campo.

Além disso, torcedores protestaram na entrada do Allianz Parque, estendendo faixas contra o treinador, como "Fora, Abel". Em referência ao seu famoso mantra "cabeça fria, coração quente", os protestos também ironizaram: "cabeça vazia, fralda cheia, time cagão".

O Palmeiras interrompeu uma sequência de três tropeços consecutivos ao vencer o Ceará no último domingo, pelo Brasileirão. Antes, havia perdido duas vezes para o Corinthians, pela Copa do Brasil, e empatado com o Vitória, pelo campeonato nacional. O próximo compromisso do time será nesta quinta-feira, contra o Universitario, pela Copa Libertadores.

Corintiano de coração, Lula também criticou a atual situação do clube de Itaquera, que enfrenta uma crise política, financeira e administrativa. "Neto, por favor, me ajuda a entender: sou corintiano desde 1954. Já passei fome, tomei chuva e apanhei por causa do Corinthians. Sou um cara inconformado. Como o Corinthians chegou à baderna que virou? Parece uma Torre de Babel onde ninguém entende ninguém."

No último sábado, os sócios do Corinthians referendaram a decisão do Conselho Deliberativo que destituiu Augusto Melo da presidência do clube. Melo estava afastado desde 26 de maio e agora deixa o comando definitivamente, após 1.413 votos favoráveis ao impeachment, 620 contrários, além de dois votos em branco e dois nulos.

Lula também elogiou a torcida corintiana, mas demonstrou frustração com os últimos resultados do time, afirmando que os torcedores precisam de um alento: "Eu acho que o Corinthians tem a melhor torcida do mundo, não tem nada igual. Mas ela precisa de um pouco de conforto, e esse conforto é o time ganhar. Eu estava pensando que a gente ganharia do Juventude. Que decepção."

