Lula defende Abel, faz pedido a Neto e diz que Corinthians está uma baderna

"Como o Corinthians chegou na baderna que virou? Parece uma Torre de Babel", disse
"Como o Corinthians chegou na baderna que virou? Parece uma Torre de Babel", disse Imagem: Reprodução/YouTube
Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 20h16

O presidente Lula (PT) falou sobre futebol duas vezes em uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da BandNews FM, concedida hoje. Corintiano fanático, o político defendeu o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e fez críticas ao seu time do coração — pedindo, inclusive, explicações ao ex-jogador e apresentador Neto, que faz parte do Grupo Band.

O que Lula falou?

Defesa a Abel. "Quando eu tento fazer uma analogia entre política e futebol é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou títulos no Palmeiras. Estes dias ele perdeu do Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele ir para aquele lugar... é um cara que tinha ganho tudo pelo Palmeiras. É mais ou menos como a política."

Pergunta a Neto. "Neto, por favor, me ajuda a entender: sou corintiano desde 1954. [...] Já passei fome, tomei chuva e apanhei por causa do Corinthians. Sou um cara inconformado. Como o Corinthians chegou na baderna que virou? Parece uma Torre de Babel que ninguém compreende ninguém."

Crítica a jogadores. "Temos só 22 pontos na tabela em 19 jogos. Não é possível. Isso com os jogadores ganhando um salário razoável. O que está acontecendo, Craque Neto? Você que entende de Corinthians como ninguém... De vez em quando, no almoço, assisto a você. Queria uma explicação para a torcida mais sofrida deste país."

Citações aos torcedores. "Neto, se você soubesse o quanto a gente é avacalhado no debate... falam que o Corinthians é time de favelado, de pobre, de negro... tudo o que é adjetivo é falado contra a torcida do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem a melhor torcida do mundo, não tem nada igual. Mas ela precisa de um pouco de conforto, e o conforto é o time ganhar. Estava pensando que a gente ganharia do Juventude. Que decepção, Neto, quando vi a televisão... dizem que o Corinthians está desfalcado: está desfalcado de você, do Sócrates, do Casagrande, do Zenon, do Rincón..."

