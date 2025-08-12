Luisão corresponde em 'prova de fogo' e corre atrás de mais espaço no Santos

O zagueiro Luisão teve uma verdadeira 'prova de fogo' pela frente no último domingo. O defensor foi titular e formou dupla ao lado de Gil na vitória de virada do Santos sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, em pleno Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A titularidade de Luisão foi uma decisão quase que de última hora tomada pelo técnico Cleber Xavier. O zagueiro precisou substituir Luan Peres, que teve constatado um edema nas partes moles do pé esquerdo. Também sem João Basso, lesionado, o Peixe ficou apenas com o camisa 25 como opção - e ele assumiu a bronca.

Assim como toda a defesa do Santos, Luisão começou a partida um pouco afobado, muito também pela forte pressão do ataque cruzeirense. Contudo, o jovem de 21 anos se encontrou em campo e entregou uma atuação segura. Agora, ele segue em busca de mais espaço e espera dar uma 'dor de cabeça boa' para Cleber Xavier.

Segundo dados da plataforma Sofascore, Luisão realizou simplesmente 13 cortes durante os 90 minutos contra o Cruzeiro. O defensor bloqueou uma finalização e conseguiu dois desarmes, além de ter ganhado os três duelos pelo chão que disputou.

"O Luisão tem grande potencial. Foi o primeiro jogo que os dois fizeram juntos. Conseguimos sustentar. O Brazão fez defesas importantes, mas menos que nos outros jogos. Gostei do Luisão e do Gil", disse o treinador em coletiva.

Esse foi o primeiro jogo de Luisão como zagueiro, no time titular do Santos, sob o comando de Cleber Xavier. Até o momento, ele havia entrado em campo em outras duas oportunidades - saiu jogando, mas como lateral direito, contra o Grêmio, e entrou no segundo tempo do jogo contra o Vitória.

Luisão ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos pelo Santos nesta temporada. O zagueiro recebeu apenas oportunidades pontuais. Ele encara as concorrências de Luan Peres e João Basso (dupla titular em condições saudáveis), além de Gil. Zé Ivaldo, que poderia ser opção, não faz mais parte dos planos.

O camisa 25 do Peixe, inclusive, chegou até a ser testado como lateral direito com César Sampaio e Cleber Xavier, mas não deve seguir na posição. Isso porque o Alvinegro Praiano contratou dois jogadores de ofício para o setor defensivo direito: Igor Vinícius e Mayke.

Luisão soma apenas sete jogos pelo Santos na atual temporada, sendo quatro como titular. Como é natural com os jovens, ele oscilou em algumas oportunidades, mas também teve algumas boas apresentações.

Luan Peres deve retornar para o duelo contra o Vasco. Assim, Luisão tem cinco dias para ganhar a disputa com Gil e provar que merece ser o titular ao lado dele. Caso o camisa 14 não esteja à disposição, porém, a tendência é que Luisão e Gil formem dupla novamente.

A partida entre Santos e Vasco está agendada para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis. O duelo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.