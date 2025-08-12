Luisa Stefani estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

Luisa Stefani, número um do Brasil e 22ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória, na noite desta segunda-feira, no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

A dupla superou as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/2) 6/3 10/4, em 1h55min. O jogo chegou a ser interrompido por quase uma hora por conta de uma queda generalizada de energia no torneio.

"Boa vitória hoje. O primeiro set foi parelho, mas jogamos um tiebreak abaixo com muitos erros. Já no segundo set começamos com um break logo de cara, abrindo 3 a 0 quando suspendeu o jogo por conta da energia. Esfriou um pouco o jogo para todas, mas quando voltamos fizemos um ótimo final de segundo set sacando muito bem e fechando o jogo com um tiebreak limpo e dominante", disse Luisa.

A paulistana e Babos enfrentam nas oitavas de final a dupla da americana Peyton Stearns e a tcheca Marketa Vondrousova no último jogo da quadra Champions Court nesta terça-feira, por volta das 19h30 (de Brasília).