Topo

Esporte

Luisa Stefani estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

12/08/2025 00h05

Luisa Stefani, número um do Brasil e 22ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória, na noite desta segunda-feira, no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

A dupla superou as chinesas Zhaoxuan Yang e Yifan Xu por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/2) 6/3 10/4, em 1h55min. O jogo chegou a ser interrompido por quase uma hora por conta de uma queda generalizada de energia no torneio.


"Boa vitória hoje. O primeiro set foi parelho, mas jogamos um tiebreak abaixo com muitos erros. Já no segundo set começamos com um break logo de cara, abrindo 3 a 0 quando suspendeu o jogo por conta da energia. Esfriou um pouco o jogo para todas, mas quando voltamos fizemos um ótimo final de segundo set sacando muito bem e fechando o jogo com um tiebreak limpo e dominante", disse Luisa.

A paulistana e Babos enfrentam nas oitavas de final a dupla da americana Peyton Stearns e a tcheca Marketa Vondrousova no último jogo da quadra Champions Court nesta terça-feira, por volta das 19h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Santos perde para o Atlético-MG e sai atrás na semi da Série A2 do Brasileiro feminino

Luisa Stefani estreia com vitória no Masters 1000 de Cincinnati

CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final da Série D; veja datas

CBF divulga lista de convocados da Seleção para Copa das Nações de futsal

Vila Nova bate o Paysandu fora de casa e volta a vencer na Série B

Na estreia de Paulo Turra, Vila Nova bate o Paysandu e se reabilita na Série B

Palmeiras quer que Mancha Alviverde seja investigada por ataque na Academia de Futebol

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Com vitória sobre o Paraguai, Seleção sub-20 encerra 2ª fase da preparação para o Mundial

Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

São Paulo recorre a empréstimo de R$ 50 milhões para fluxo de caixa em meio à crise financeira