Topo

Esporte

Luis Enrique escapa de gancho por tapa em João Pedro no Mundial, diz jornal

Luis Enrique, Donnarumma e João Pedro se envolveram em confusão após Chelsea x PSG no Mundial - Reprodução/X
Luis Enrique, Donnarumma e João Pedro se envolveram em confusão após Chelsea x PSG no Mundial Imagem: Reprodução/X
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 11h29

O técnico Luis Enrique, do PSG, escapou de ser punido pela Fifa pelo tapa no atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, em confusão na final da Copa do Mundo de Clubes. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

O treinador espanhol não será punido pela entidade máxima do futebol. O veredito, apurado pelo Daily Mail, ainda não foi publicado pela Fifa.

Com isso, ele estará na lateral de campo amanhã para a Supercopa da Uefa. Campeão da Champions, o PSG encara o Tottenham, vencedor da Liga Europa, às 16h (de Brasília) da quarta, em duelo disputado na Itália.

Luis Enrique escapou do gancho apesar de o Código Disciplinar da Fifa prever suspensão por ao menos três jogos em caso de conduta violenta ou agressão. Após o final da decisão do Mundial, vencida pelo Chelsea, Luis Enrique empurrou o brasileiro e acertou o rosto do jogador.

Os jogadores e oficiais serão suspensos por má conduta conforme especificado abaixo e poderão ser multados de acordo: [...] pelo menos três partidas por conduta violenta; pelo menos três partidas ou um período apropriado de tempo por agressão, incluindo uso de cotoveladas, socos, chutes, mordidas, cuspir em ou agredir um oponente ou uma pessoa que não seja um oficial da partida.
Trecho do art.14 do capítulo 2 do Código Disciplinar na Fifa

Veja a confusão

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UOL Esporte (@uolesporte)

O que Luis Enrique e João Pedro disseram sobre a confusão

No final do jogo, houve uma situação totalmente evitável por parte. Meu objetivo, como sempre, é tentar separar os jogadores para que não existam mais problemas. Havia muita pressão. A partir daí, houve vários empurrões por parte de muita gente. Isso não deveria voltar a acontecer. Repito: minha intenção é evitar qualquer situação que piore as coisas.
Luis Enrique, técnico do PSG

Eu fui proteger o Andrey [volante do Chelsea]. Vi que os jogadores deles estavam fazendo rodinha no Andrey. Como bom brasileiro, fui proteger o amigo. Eu caí, mas faz parte. Eles não souberam perder, mas o futebol é isso.
João Pedro, atacante do Chelsea

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Luis Enrique escapa de gancho por tapa em João Pedro no Mundial, diz jornal

Quartas de final da Copa do Brasil: veja duelos e chaveamento até a final

Copa do Brasil: Sorteio coloca três maiores campeões vivos do mesmo lado

'Cuidado, Corinthians': Colunistas alertam sobre situação no Brasileiro

Corinthians enfrenta Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil; veja todos os duelos

Dricus du Plessis aposta em vitória de Caio Borralho sobre Imavov no UFC Paris

Casão: Fair play é justo, mas citar Corinthians fragiliza discurso de Leila

Corinthians enfrenta algoz do São Paulo nas quartas da Copa do Brasil; veja sorteio

Sem Donnarumma, Paris Saint-Germain divulga relacionados para Supercopa da Europa

Corinthians fecha 1º turno com campanha pior do que em ano do rebaixamento

Raducanu interrompe partida em Cincinnati por choro de criança