Luis Enrique escapa de gancho por tapa em João Pedro no Mundial, diz jornal

O técnico Luis Enrique, do PSG, escapou de ser punido pela Fifa pelo tapa no atacante brasileiro João Pedro, do Chelsea, em confusão na final da Copa do Mundo de Clubes. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

O treinador espanhol não será punido pela entidade máxima do futebol. O veredito, apurado pelo Daily Mail, ainda não foi publicado pela Fifa.

Com isso, ele estará na lateral de campo amanhã para a Supercopa da Uefa. Campeão da Champions, o PSG encara o Tottenham, vencedor da Liga Europa, às 16h (de Brasília) da quarta, em duelo disputado na Itália.

Luis Enrique escapou do gancho apesar de o Código Disciplinar da Fifa prever suspensão por ao menos três jogos em caso de conduta violenta ou agressão. Após o final da decisão do Mundial, vencida pelo Chelsea, Luis Enrique empurrou o brasileiro e acertou o rosto do jogador.

Os jogadores e oficiais serão suspensos por má conduta conforme especificado abaixo e poderão ser multados de acordo: [...] pelo menos três partidas por conduta violenta; pelo menos três partidas ou um período apropriado de tempo por agressão, incluindo uso de cotoveladas, socos, chutes, mordidas, cuspir em ou agredir um oponente ou uma pessoa que não seja um oficial da partida.

Trecho do art.14 do capítulo 2 do Código Disciplinar na Fifa

Veja a confusão

O que Luis Enrique e João Pedro disseram sobre a confusão

No final do jogo, houve uma situação totalmente evitável por parte. Meu objetivo, como sempre, é tentar separar os jogadores para que não existam mais problemas. Havia muita pressão. A partir daí, houve vários empurrões por parte de muita gente. Isso não deveria voltar a acontecer. Repito: minha intenção é evitar qualquer situação que piore as coisas.

Luis Enrique, técnico do PSG