Luan Peres avança em recuperação e Santos faz treino técnico de olho no Vasco

O Santos retomou os trabalhos na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, e a principal novidade ficou por conta de Luan Peres. Ausente na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, por conta de um edema no pé esquerdo, o zagueiro iniciou a fase de transição física e será observado dia a dia para saber se terá condições de enfrentar o Vasco, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no MorumBis.

A presença do defensor diante dos cariocas ainda não é certa, mas seu retorno gradual ao campo representa um avanço importante para a comissão técnica, que vê no jogador uma peça-chave para o sistema defensivo.

Além dele, o volante Willian Arão também deu início à transição física e busca estar apto para a próxima rodada. Já João Basso, com lesão muscular no adutor esquerdo, apareceu no gramado para corrida leve, mas ainda não avançou para o trabalho de transição, o que torna sua presença menos provável no fim de semana.

Enquanto os titulares contra o Cruzeiro permaneceram na parte interna do CT para atividades regenerativas, o restante do elenco realizou treino técnico no gramado. Cleber Xavier e sua comissão trabalharam finalizações e construção de jogadas, aproveitando a presença de jovens como JP Chermont e Luca Meirelles, que retornaram após defender a seleção brasileira sub-20 em amistosos no Paraguai.

A programação prevê novo treino na tarde desta quarta-feira, quando a comissão começará a definir a formação titular. O Santos, 14º colocado com 21 pontos, precisa somar diante do Vasco para se manter distante da zona de rebaixamento.