Lembra dele? Ex-Fla é rival de Rio/Niterói na campanha pelo Pan de 2031

César Ramírez, ex-atacante do Flamengo, atua como Ministro de Esportes no Paraguai Imagem: Alexandre Araújo / UOL
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, em Assunção (PAR)

12/08/2025 05h30

Ex-atacante do Flamengo, César Ramírez, conhecido como El Tigre, atualmente é Secretário Nacional de Esportes no Paraguai e um dos nomes na campanha de Assunção para os Jogos Pan-Americanos de 2031.

A capital paraguaia disputa com a candidatura conjunta de Rio de Janeiro e Niterói. Os projetos foram apresentados à Panam Sports na última sexta-feira.

Estou, agora, como ministro da Secretaria Nacional de Deportes, trabalhando de forma conjunta com o Comitê Olímpico para ter este evento, um dos mais importantes para o Paraguai em nível esportivo El Tigre Ramírez, ao UOL

El Tigre Ramirez chegou ao Flamengo em 2005 e se despediu ainda nos primeiros meses do ano seguinte. A passagem pelo Rubro-Negro foi curta, porém marcante. Com cinco gols em 11 jogos no segundo turno do Brasileiro daquele ano, se tornou peça importante em uma equipe que lutou contra o rebaixamento e conseguiu escapar. Ele ainda integrou o grupo campeão da Copa do Brasil em 2006 — ao todo, foram 32 partidas pelo clube e 11 gols.

Foi o melhor ano da minha vida. Tenho ótimas lembranças do Rio e do Flamengo. Desde a minha passagem, sempre venho acompanhando o Flamengo. É uma torcida fanática, tenho amigos que são rubro-negros e sempre falam comigo.

César Ramírez conta como é trabalhar como dirigente esportivo. "É bem diferente, mas é uma forma de retribuir tudo que o esporte me deu. É uma oportunidade de poder ajudar."

Assunção é sede dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que serão realizados até o próximo dia 24. "As expectativas são muito boas. Temos uma grande equipe de trabalho e estamos confiantes que vai ser um grande evento."

