Lateral do sub-20, Arthur revela dicas de Estêvão em ascensão ao profissional do Palmeiras e cita inspiração em Piquerez

O lateral esquerdo Arthur, destaque no sub-20, tem treinado frequentemente com o elenco profissional do Palmeiras. Assim, ele se torna mais uma Cria a subir para o "time A", como recentemente fez Estêvão, de quem Arthur recebeu "dicas". A ajuda dos companheiros de base e dos mais experientes tem ajudado o lateral a se adaptar.

Arthur sobe ao time profissional com o status de reserva imediato de Piquerez para ocupar a vaga de Vanderlan, que está próximo do Red Bull Bragantino. Arthur já foi relacionado por Abel Ferreira para três jogos do Palmeiras: contra Fluminense (Brasileirão), Corinthians (Copa do Brasil) e Ceará (Ceará).

"O Piquerez é um atleta de seleção uruguaia, um ídolo para mim. Poder ver como ele faz para poder ter uma inspiração é gratificante demais. Todos têm me ajudado bastante, o Estêvão me deu dicas, joguei com ele desde 2021, então para mim foi bem tranquilo", revelou.

Arthur está no Palmeiras desde 2017 e dividiu os gramados nas categorias de base com Estêvão, que foi grande revelação do Palmeiras no último ano, sendo vendido ao Chelsea. A joia juntou-se ao time inglês no último mês após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

No período em que defendeu sub-11 ao sub-20, Arthur conquistou um título do Campeonato Brasileiro sub-20 (2024), um Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), um Paulista sub-20 (2023), um Paulista sub-17 (2022) e uma Copa do Brasil sub-17 (2022).

Jogadores do grupo de apoio ora reforçam o profissional, ora o sub-20. Arthur, inclusive, disputou os três últimos compromissos da equipe de base. Contudo, com a saída definitiva de Vanderlan, a tendência é que ele passe a ter ainda mais frequência no time principal.

Arthur, inclusive, pode se relacionado para seu primeiro jogo de Libertadores nesta quinta-feira. O Palmeiras enfrenta o Universitario-PER, em jogo de ida das oitavas de final. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru.