Jean Silva mira psicológico de Diego Lopes: "Vou mexer nessa cabecinha"

Protagonista da luta principal do Noche UFC, marcado para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), Jean Silva não está concentrado apenas na preparação física. Invicto no Ultimate e em excelente fase na carreira, o brasileiro revelou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que vem adotando uma estratégia além do cage: mexer com o emocional de Diego Lopes.

Com cinco vitórias consecutivas na organização, o peso-pena (66 kg) demonstrou confiança ao analisar o perfil psicológico do rival. Segundo ele, o adversário - naturalizado mexicano - já apresentou sinais de instabilidade emocional, algo que pretende explorar a seu favor.

"Cara, eu gosto de jogar com as emoções, sabe? Eu sei toda a história de vida do Diego. Eu sei os gatilhos que deixam ele daquele jeito, pois se ele vier falar que ele não liga e que ele não é emocionado, já é mentira, né?", afirmou o atleta da equipe Fighting Nerds.

Jean citou um episódio envolvendo Lopes e Yair Rodriguez, quando o atual oponente teria se deixado levar por uma situação que, em sua visão, não lhe dizia respeito. A partir dali, o paulista percebeu a possibilidade de aplicar um desgaste mental.

"Naquele momento eu só olhei e falei: 'O dia que chegar a sua vez, eu vou mexer nessa cabecinha aí e vou te deixar maluco'. E está acontecendo", reforçou.

Bandeira branca?

Apesar das provocações, Jean nega qualquer clima hostil - apesar das diversas cutucadas mais pesadas feitas recentemente. Segundo ele, o objetivo não é criar animosidade, mas sim usar todos os recursos disponíveis para ganhar vantagem - inclusive no aspecto psicológico.

"Ele é um cara que luta bravo. Todos os golpes dele têm careta. Ele até postou: 'Para me ganhar, precisa estar pronto para morrer'. Está maluco. Quero morrer nada. Minha vida está tão boa. Quero estar feliz, quero que você fique feliz... Só que, infelizmente, um dos teus objetivos - o cinturão - não vai acontecer enquanto eu estiver no caminho", completou.

O embate entre Jean Silva e Diego Lopes será válido pela divisão dos penas e promete ser um dos destaques do segundo semestre no UFC. Além da expectativa esportiva, a tensão crescente fora do octógono reforça a narrativa - que, ao que tudo indica, Jean pretende seguir controlando até o último segundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok