Internazionale ganha do Monza nos pênaltis em jogo amistoso

A Internazionale venceu o amistoso contra o Monza nesta terça-feira, no U-Power Stadium. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, a equipe de Milão ganhou por 5 a 4 nos pênaltis.

Ainda em preparação para a temporada, a Inter enfrenta o Olympiacos neste sábado, em mais um amistoso. A bola rola às 15h30 (de Brasília), no Stadio Comunale San Nicola.

O Monza, por sua vez, realiza sua estreia oficial na temporada diante do Frosinone no domingo, pela primeira rodada da Copa da Itália. O confronto está marcado para as 13h, no U-Power Stadium.

Os gols do jogo

O placar foi inaugurado pelo Monza aos 32 minutos de jogo. Caprari realizou uma boa jogada individual pela esquerda e cruzou na segunda trave para Ciurria. Sem marcação, o atacante arrematou para o fundo das redes.

Já aos 45 da primeira etapa, Dimarco alçou a bola na área adversária e o zagueiro Birindelli venceu a disputa no alto, mas acabou desviando contra a própria meta, deixando tudo igual.

O segundo gol da Inter veio aos sete minutos do segundo tempo. Luis Henrique dominou pela direita e rolou para Darmian na entrada da área. O zagueiro bateu rasteiro e, no meio do percurso, Esposito desviou de letra para anotar um golaço.

Aos 44 minutos da etapa final, o Monza conseguiu o empate. Sardo lançou para Azzi, que disparava por trás da defesa da Inter. O lateral esquerdo dominou na entrada da área e finalizou com precisão, sem chances para Josep Martínez.

Nas penalidades, Lautaro Martínez, Bastoni, Barella, Acerbi e Thuram converteram pela Inter. Já pelo Monza, Obiang, Galazzi e Ganvoula aproveitaram suas cobranças, mas Sardo desperdiçou e a equipe de Milão saiu com a vitória.