Internacional encerra preparação para pegar o Flamengo na Liberta

O elenco do Internacional esteve presente no CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira para realizar o último treino antes do duelo com o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, e logo depois embarcou rumo ao Rio de Janeiro.

? Últimos detalhes da preparação para encarar o Flamengo ???? pic.twitter.com/jO39JYJ8HW ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 12, 2025

O técnico Roger Machado esteve à frente das atividades e promoveu exercícios técnicos e táticos, ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo.

Além do treino, o dia ficou marcado pela despedida de Fernando da equipe. O volante acertou sua rescisão com o Colorado e aproveitou para cumprimentar seus companheiros, comissão, staff e diretoria.

Lesionados, Mercado e Carbonero serão desfalques no Inter para o confronto. Os atletas sofreram contusões na panturrilha direita e no músculo adutor da coxa esquerda, respectivamente.

A partida entre Internacional e Flamengo está agendada para às 21h30 (de Brasília), desta quarta-feira. O Maracanã será o palco do jogo de ida pelas oitavas da Libertadores. A volta será na próxima semana, no Beira-Rio.