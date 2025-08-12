Internacional anuncia rescisão amigável com o volante Fernando

Topo

12/08/2025 12h48

O Internacional anunciou nesta terça-feira a rescisão amigável com o volante Fernando, de 38 anos, que segue fora dos gramados há mais de dois meses. O jogador seguirá com o tratamento da lesão sofrida no joelho direito em Goiânia e, depois, definirá se encerrará a carreira.

"O Sport Club Internacional comunica que, em comum acordo, acertou o término antecipado do contrato do meio-campista Fernando. Com 54 partidas e três gols marcados pelo Clube do Povo, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca e exemplo de profissionalismo", disse o Internacional, em nota.

Motivos da rescisão

Na rescisão entre as partes, Fernando teria aberto mão de cerca de R$ 5 milhões. O prazo para recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior sofreu foi alterado. Por isso, o jogador teria preferido fazer o tratamento em Goiânia, alegando questões pessoais.

Além disso, era esperado que Fernando voltasse em até cinco meses. Assim, ele ainda conseguiria ficar à disposição de Roger Machado na reta final da temporada. Porém, com o aumento do prazo, a recuperação pode superar o vínculo do volante com o Internacional.

Fernando chegou ao Inter ainda em 2024 e disputou 54 partidas, com três gols marcados. O volante estava no elenco que conquistou de forma invicta, o Campeonato Gaúcho de 2025.

Ricardo Duarte / Internacional

Veja a nota oficial do Internacional sobre a rescisão com o volante Fernando:

A decisão de encerrar o vínculo atende ao desejo do atleta de seguir, junto à família e a sua equipe de profissionais, o processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, em Goiás.

O Internacional expressa gratidão pelo comprometimento e pela dedicação demonstrados em sua passagem pelo Clube. As portas do Beira-Rio permanecem abertas para Fernando e, caso opte por retornar aos gramados no futuro, o Colorado terá a prioridade em tê-lo novamente no elenco.

Ele leva consigo o respeito e o carinho de jogadores, funcionários, comissão técnica, diretoria e, sobretudo, da torcida colorada"

