Iasmin Lucindo sobe no ranking peso-palha após vitória no UFC Vegas 109

Uma das grandes promessas do MMA nacional, Iasmin Lucindo deu mais um importante passo na sua caminhada rumo ao topo do esporte. A lutadora cearense, de apenas 23 anos de idade, subiu no ranking peso-palha (52 kg) do UFC após voltar à coluna das vitórias no último sábado (9).

Com a vitória por pontos sobre a experiente Angela Hill, no card principal do UFC Vegas 109, Iasmin não só se recuperou após sofrer uma derrota para a compatriota Amanda Lemos, em março, mas também subiu um degrau no top 15 da divisão até 52 kg da liga. Agora, a jovem promessa brasileira ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação da categoria.

Fluffy em alta

Quem também aparece em destaque na mais recente atualização dos rankings do UFC após brilhar no UFC Vegas 109 é o americano Anthony Hernandez. Após a vitória por finalização sobre Roman Dolidze na luta principal da edição do último sábado, 'Fluffy' - como é conhecido - ganhou três posições e agora ocupa a 7ª colocação no top 15 dos pesos-médios (84 kg).

