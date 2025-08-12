Hernan: Palmeiras recusa oferta de R$ 65 milhões por Flaco López

Topo

12/08/2025 15h47

O Palmeiras recusou uma oferta de aproximadamente R$ 65 milhões por Flaco López, artilheiro do time na temporada, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Informação que acabei de apurar. O Palmeiras recusou uma oferta do Monterrey, do México, pelo Flaco López, de 12 milhões de dólares [R$ 64,7 milhões na cotação atual].

O Palmeiras não vende nessa janela, não tem interesse em vender o Flaco López. Então, houve uma recusa de 12 milhões de dólares do Monterrey.
André Hernan

López está no Palmeiras desde 2022, mas tem apenas 24 anos. Ele já disputou 154 jogos pelo Verdão, com 45 gols e 12 assistências.

Com quatro bolas na rede, Flaco é um dos principais goleadores do time de Abel Ferreira na atual edição do Brasileirão, empatado com Vitor Roque e Facundo Torres.

