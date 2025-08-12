Grêmio rescinde contrato com o meia Nathan

O Grêmio anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o meio-campista Nathan. O jogador possuía vínculo com o clube gaúcho até o final deste ano.

Desde que chegou ao Grêmio, Nathan vem recebendo poucas oportunidades. Neste ano, por exemplo, atuou apenas quatro vezes, sendo somente duas pela Série A ? cenário que abre espaço para um possível acordo com outro clube da primeira divisão do Brasileirão.

Grêmio informa sobre meio-campista Nathan ?? Atleta teve acerto para término de vínculo antecipado. Desejamos sucesso na sequência da carreira. Leia em https://t.co/NDhQyTa1Zh ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 12, 2025

Na equipe desde 2023, Nathan disputou 47 partidas com a camisa do Imortal Tricolor, com um gol e uma assistência.

Recentemente, o Grêmio também confirmou outras saídas no elenco: o atacante Arezo foi emprestado ao Peñarol, enquanto o lateral-direito Igor Serrote transferiu-se para o Al Jazira, dos Emirados Árabes.

Confira o comunicado oficial do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o meio-campista Nathan para o encerramento antecipado do seu vínculo.

O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo em sua passagem pelo Tricolor e deseja sucesso na sequência de sua carreira.