Grasshoppers x Bayern de Munique: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso
Nesta terça-feira, o Bayern de Munique volta a campo pelos amistosos de pré-temporada. Os alemães viajam para enfrentar o Grasshoppers, da Suíça, às 13h (de Brasília), em Zurique.
Onde assistir: o jogo não terá transmissão ao vivo.
Prováveis escalações
Grasshoppers: Hammel, Abels, Decarli e Paloschi; Hassane, Zvonarek, Arigoni e Stroscio; Plange, Jensen e Muci
Técnico: Gerald Scheiblehner
Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Coman, Díaz e Olise; Kane
Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem
Os árbitros da partida não foram divulgados.