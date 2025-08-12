Topo

Grasshoppers x Bayern de Munique: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

12/08/2025 08h00

Nesta terça-feira, o Bayern de Munique volta a campo pelos amistosos de pré-temporada. Os alemães viajam para enfrentar o Grasshoppers, da Suíça, às 13h (de Brasília), em Zurique.

Onde assistir: o jogo não terá transmissão ao vivo.

Prováveis escalações

Grasshoppers: Hammel, Abels, Decarli e Paloschi; Hassane, Zvonarek, Arigoni e Stroscio; Plange, Jensen e Muci

Técnico: Gerald Scheiblehner

Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Coman, Díaz e Olise; Kane

Técnico: Vincent Kompany

Arbitragem

Os árbitros da partida não foram divulgados.

