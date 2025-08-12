Fortaleza faz jogo em marcha lenta, só empata com Vélez e amplia má fase

O Fortaleza teve atuação apática no Castelão e não conseguiu sair do 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O Vélez foi mais perigoso no primeiro tempo. O Fortaleza melhorou com a entrada de Kerwin Andrade na etapa final, mas seguiu em "marcha lenta" e pouco assustou o goleiro adversário.

O jogo da volta será realizado na próxima terça-feira, na Argentina. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no estádio José Amalfitani. Quem vencer avança às quartas. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Antes disso, o Fortaleza joga no sábado, pelo Brasileirão. A equipe cearense visita o Fluminense, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da competição.

Má fase não acaba, e público não empolga

O Fortaleza chegou ao seu quarto jogo seguido sem vencer. A equipe agora soma dois empates [Vélez e Corinthians] e duas derrotas [Grêmio e Botafogo] nos últimos jogos. Além de ter de decidir na Argentina na Libertadores, o Leão do Pici lida com a briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

Breno Lopes se lamenta durante jogo entre Fortaleza e Vélez Sarsfield pela Libertadores Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Nem mesmo um jogo de Libertadores animou os torcedores do Fortaleza. A Arena Castelão contou com apenas 27.955 presentes — o estádio tem capacidade para quase 64 mil e viu os argentinos serem mais barulhentos em alguns momentos. Outros jogos do Leão do Pici na competição continental já chegaram a contar com mais de 40 mil torcedores.

Lances importantes e gols

Vélez chega primeiro. Romero recebeu passe de Carrizo dentro da área e bateu cruzado na saída de Helton Leite. O goleiro fechou bem o ângulo e mandou para escanteio.

Na rede pelo lado de fora! Breno Lopes foi acionado pela esquerda e ficou sem ângulo. O atacante ficou de frente para a marcação e rolou para Marinho. Ele chegou finalizando na entrada da área e mandou na rede pelo lado de fora.

Helton Leite salva! Pellegrini cobrou escanteio buscando a segunda trave no último lance do primeiro tempo. Mammana apareceu nas costas da defesa do Fortaleza e cabeceou no cantinho direito. Helton Leite reagiu rápido e espalmou.

Chute ou cruzamento? O Fortaleza quase abriu o placar no começo do segundo tempo. Marinho recebeu pela direita, levou para a esquerda e tentou cruzar para Deyverson, que fechava na segunda trave. A bola foi forte demais, mas encobriu o goleiro Marchiori e passou rente à trave.

Marchiori defende. O Fortaleza passou a alçar a bola na área com frequência na etapa final. Em uma delas, Breno Lopes dominou na linha da grande área e girou para finalizar de pé direito. Ela tomou o rumo do gol, mas Marchiori defendeu em dois tempos.

Faltou um pé. Machuca, ex-Fortaleza, invadiu a área do Leão do Pici pela esquerda e bateu cruzado. Ela cruzou toda a pequena área, mas ninguém apareceu para completar. Braian Romero até se jogou, mas não alcançou.

Expulso! Matheus Rossetto foi expulso por receber o segundo cartão amarelo no fim do jogo. Ele levou o primeiro cartão por entrada dura em Carrizzo e, minutos depois, chegou forte em Machuca.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 x 0 VÉLEZ SARSFIELD

Data e horário: 12 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)

Competição: Ida das oitavas de final da Libertadores

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões amarelos: Baeza, Aliendro (VEL), Kuscevic, Brítez, Rossetto, Herrera (FOR)

Cartão vermelho: Rossetto (FOR)

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Ávila, Kuscevic (Brítez) e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez (Rossetto) e Lucca Prior (Kerwin Andrade); Marinho (Herrera), Breno Lopes e Deyverson (Bareiro). Técnico: Renato Paiva

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Mammana (Quirós), Magallán e Gómez; Baeza, Aliendro e Galván; Pellegrini (Machuca), Romero (Pizzini) e Carrizo. Técnico: Guillermo Barros Schelotto