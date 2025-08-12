Fortaleza inicia confronto inédito com o Vélez em busca da vaga às quartas da Libertadores

A Arena Castelão será palco, nesta terça-feira, às 19h, do primeiro capítulo do duelo entre Fortaleza e Vélez Sarsfield pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Será um encontro inédito entre os clubes, mas carregado de significado para o time cearense, que tenta transformar a pressão vivida no cenário doméstico em combustível para avançar no torneio continental.

O Fortaleza chega à fase eliminatória após se classificar em segundo lugar no Grupo E, atrás do Racing. A campanha foi sólida o suficiente para garantir a vaga, mas o momento atual inspira cautela: a equipe vem de uma dura derrota por 5 a 0 para o Botafogo e ocupa a zona de rebaixamento no Brasileirão.

O técnico Renato Paiva ainda busca consolidar seu modelo de jogo, ciente de que a Libertadores oferece uma atmosfera e um estímulo diferentes. "Já temos um jogo importante e crucial para a história do Fortaleza. Essa equipe já demonstrou ter uma 'força psicológica' em que foi atrás de resultados. Os últimos quatro jogos, antes do Botafogo, foram construção disso. Agora é olhar para uma competição diferente e um jogo diferente", afirmou o treinador.

Para este jogo, o comandante não poderá contar com peças relevantes. Matheus Pereira, com dores na coxa, se junta a uma lista de ausências que já inclui Moisés, João Ricardo, Brenno Fraga e Pochettino, todos lesionados.

Entre a necessidade de resposta imediata e a ambição de escrever um capítulo de peso na história do clube, o Fortaleza entra em campo com a chance de, diante da sua torcida, dar o primeiro passo rumo a um lugar entre os oito melhores da América.

O Vélez, por sua vez, liderou o Grupo H, superando o tradicional Peñarol, mas também convive com oscilações. No Campeonato Argentino, soma apenas uma vitória em quatro partidas. Ainda assim, chega à capital cearense respaldado pela presença de torcedores que viajaram com a delegação para apoiar o time comandado por Guillermo Schelotto.

A equipe argentina, no entanto, também enfrenta dificuldades na montagem do elenco para o confronto. Diego Valdés e Agustín Bouzat, peças importantes no setor ofensivo, estão fora por lesão, obrigando Schelotto a buscar alternativas no banco para manter a competitividade.

Essas baixas se somam ao desafio de enfrentar um adversário que costuma se impor diante da própria torcida e que faz do Castelão um ambiente de pressão constante.

Historicamente, o Fortaleza mantém equilíbrio diante de adversários argentinos: em 14 confrontos, foram cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates, com o fator casa sendo um trunfo importante.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD

FORTALEZA - Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Rossetto e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ SARSFIELD - Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Técnico: Guillermo Schelotto.

ÁRBITRO - Derlis Lopez (PAR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).