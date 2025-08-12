Fortaleza empata com o Vélez Sarsfield pela ida das oitavas da Libertadores

O Fortaleza empatou com o Vélez Sarsfield por 0 a 0, nesta terça-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Agora, tudo ficou para o duelo em Buenos Aires, na próxima semana.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis.

Antes disso, as duas equipes voltam as suas atenções à seus respectivos campeonatos nacionais. Neste sábado, o Fortaleza encara o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. No mesmo dia, só que às 20h30, o Vélez Sarsfield enfrenta o Independiente, no Estádio José Amalfitani, pela quinta rodada do Campeonato Argentino.

Veja como foi Fortaleza e Vélez Sarsfield

O primeiro tempo foi equilibrado, mas terminou sem gols. O Fortaleza começou melhor, criando boas oportunidades, enquanto o Vélez também levou perigo, especialmente na reta final da primeira etapa.

O Leão do Pici voltou com mais ímpeto no segundo tempo, criando boas chances logo nos primeiros minutos. Mesmo com o maior volume de jogo, o Fortaleza não conseguiu furar a defesa adversária. A equipe ainda ficou com um jogador a menos aos 42 minutos, após Matheus Rossetto receber o cartão vermelho por falta cometida em Machuca.