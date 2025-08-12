Topo

Fonseca derrapa, iguala 2ª pior derrota do ano e tem 12 dias para reagir

João Fonseca se lamenta durante jogo no Masters 1000 de Cincinnati - Daniel Kopatsch/Getty Images
João Fonseca se lamenta durante jogo no Masters 1000 de Cincinnati Imagem: Daniel Kopatsch/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 10h02

João Fonseca voltou a sofrer consigo mesmo e amargou uma de suas derrotas mais duras no ano. Jogando abaixo do que já mostrou ser capaz em quadra, o brasileiro levou um baque em Cincinnati pela forma como se despediu na terceira rodada e tem menos de duas semanas para se reerguer mirando o último Grand Slam do ano.

Oscilação pré-US Open

O carioca de 18 anos, que já furou o top 50, ganhou apenas sete games na derrota para o francês Terence Atmane, número 136º do mundo. Aproveitando o seu serviço e a atuação errática do rival, o tenista de 23 anos, vindo do classificatório, despachou João em dois sets diretos, aplicando 6/3 e 6/4. Atmane teve o domínio completo da partida.

Foi o segundo maior tropeço de Fonseca em 2025, considerando o placar. Ele igualou o baixo número de games vencidos de outras duas derrotas, mas desta vez deu menos indícios de reação na segunda parcial. Em abril, caiu na estreia do Challenger de Estoril para o holandês Jesper de Jong (#93) por 6/2 e 7/5, mas teve chances de forçar o tie-break. Já em fevereiro, caiu no Rio Open, também na primeira rodada, diante do francês Alexandre Muller (#60) por 6/1 e 7/6(4), onde quase levou o jogo para o terceiro set.

fonseca - Clive Brunskill/Getty Images - Clive Brunskill/Getty Images
João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells em 2025
Imagem: Clive Brunskill/Getty Images

Seu pior resultado no ano foi, disparado, o atropelo sofrido para Jack Draper em Indian Wells, em março. Ele encarou o britânico, então 14º do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 e levou até pneu (o único na temporada) no segundo set, após batalhar no primeiro: 6/4 e 6/0. No entanto, ele penou com um algoz veio a se sagrar campeão do torneio.

Nesta gira da quadra dura da América do Norte, o brasileiro vem de duas eliminações para rivais fora do top 100. No Masters 1000 de Toronto, caiu na estreia para o australiano Tristan Schoolkate (#103). O torneio canadense foi o seu primeiro compromisso após a disputa de Wimbledon, onde perdeu para o chileno Nicolás Jarry (#143). Até o final de abril, ele ainda não havia perdido para rivais que estão atrás dele no ranking.

joao fonseca - Reprodução/X/Cincyopen - Reprodução/X/Cincyopen
João fonseca durante sua estria no Masters 1000 de Cincinnati
Imagem: Reprodução/X/Cincyopen

João enfrenta uma fase ruim duas semanas antes de estrear no US Open. Sensação internacional, ele passou a oscilar nos últimos meses e precisa reencontrar seu tênis nesses 12 dias para voltar a brilhar em um grande palco. O principal torneio norte-americano começa no dia 24 deste mês, um domingo, e o brasileiro está confirmado na chave principal.

Apesar da eliminação doída pela forma como foi, Fonseca vai voltar a subir no ranking e pode até registrar uma nova melhor posição. Ele começou o torneio em 52º e aparece na posição 44 do Live Ranking da ATP, mas pode cair posições dependendo da campanha de quem o persegue na lista. Seu recorde atual no ranking foi registrado em 21 de julho, quando ocupou o posto de número 47 do mundo.

