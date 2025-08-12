Fluminense toma gol no fim, mas abre vantagem sobre o América de Cali pela Sul-Americana

O Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O Tricolor marcou os gols da vitória no primeiro tempo, com Candelo (contra) e Canobbio. O América de Cali diminuiu nos acréscimos da etapa final, com Barrios.

O duelo de volta entre as equipes será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe carioca pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avança ás quartas de final da competição continental.

VEEEEENCE O FLUMINENSE! UM GOL CONTRA E OUTRO DE CANOBBIO ABRIRAM VANTAGEM PRO FLU NAS OITAVAS DA @SUDAMERICANABR! VAAAAAAMOOS, TRICOLOOOOR! ?????? pic.twitter.com/AJNoXlFwwJ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2025

Veja como foi América de Cali x Fluminense

O América de Cali começou a partida pressionando o Fluminense. Com um minuto, Ramos tentou de voleio, mas errou o alvo. Em seguida, o atacante foi lançado na área e finalizou com muito perigo. Só que na primeira vez que chegaram ao ataque, os tricolores abriram o placar, aos seis minutos. Samuel Xavier cobrou falta na área, Candelo tentou cortar de cabeça e mandou para a própria rede.

Os donos da casa mantiveram a postura ofensiva e seguiram rondando a área carioca. Mais uma vez, o Fluminense foi objetivo e ampliou o placar aos 15 minutos. Canobbio foi lançado, levou a melhor sobre a zaga e chutou sem chance para Soto.

O novo revés foi sentido pelos colombianos, que diminuíram o ritmo. Mesmo tendo mais posse de bola, o América de Cali parou de criar bons lances. O Fluminense manteve a postura defensiva e apostava nos contra-ataques, mas conseguiu manter a boa vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense teve grande chance de ampliar com menos de um minuto. Everaldo aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. Em seguida, Canobbio cruzou rasteiro e a zaga tirou antes da chegada de Serna.

O América de Cali demorou para conseguir criar sua primeira oportunidade, que aconteceu aos 21 minutos. Lucumi arriscou de longe e obrigou Fabio a boa defesa. Só que os cariocas responderam em seguida, com Canobbio, que acertou o travessão.

Os donos da casa tentaram uma pressão nos minutos finais e assustaram aos 41 minutos. Holgado fez boa jogada e finalizou para defesa de Fabio. De tanto insistir, o América de Cali diminuiu o prejuízo nos acréscimos. Barrios recebeu passe na área e mandou para a rede. Mesmo assim, o Fluminense conseguiu manter a vitória para ficar em ótima situação no confronto.

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA DE CALI 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)



Data: 12 de agosto de 2025 (terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (Chile)



Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Carlos Poblete (Chile)



VAR: Juan Lara (Chile)



Cartões amarelos: Barrios (América do Cali); Thiago Santos (Fluminense)

GOLS



FLUMINENSE: Candelo (contra), aos 6min do primeiro tempo; Canobbio, aos 15min do primeiro tempo



AMÉRICA DE CALI: Barrios, aos 47min do segundo tempo

AMÉRICA DE CALI: Soto, Candelo (Bocanegra), Tovar, Pestaña e Mina; Carrascal, Navarro (Castillo) e Escobar; Lucumi (Garcés), Ramos (Holgado) e Barrios



Técnico: Diego Raimondi

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules (Thiago Santos), Martinelli (Bernal) e Lima (Lucho Acosta); Serna, Everaldo (Cano) e Canobbio (Guga)



Técnico: Renato Gaúcho