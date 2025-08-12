Fluminense leva muita confiança à Colômbia para enfrentar o América-COL pela Libertadores

Invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates, o Fluminense quer dar sequência ao bom momento. É com este ânimo renovado que vai enfrentar o América de Cali, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontecerá no Estádio Olímpico Pascual Guerrero e terá início às 21h30.

O time das Laranjeiras entra neste jogo em alta após conseguir feitos expressivos. Além de chegar às semifinais do Mundial de Clubes, carimbou a classificação às quartas de final a Copa do Brasil após eliminar o Internacional. No Brasileirão, ocupa o nono lugar, com 24 pontos, quatro atrás do Mirassol, que abre o G-6.

O técnico Renato Gaúcho escalou um time diferente em Salvador, no empate por 3 a 3, com o Bahia, formado em grande parte por reservas, já que os titulares foram preservados. O técnico deve contar com o retorno de suas principais peças para encarar os colombianos.

Entre eles o lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Manoel, além dos volantes Martinelli e Hércules; sem contar o retorno do ataque titular com Serna, Everaldo e Canobbio.

O lateral-esquerdo Renê, que fez seu retorno na última rodada do Brasileirão após se recuperar de uma lesão no calcanhar esquerdo, deve ganhar sequência entre os titulares. Sem o meia Nonato, com lesão na coxa esquerda, três jogadores brigam por uma vaga no meio-campo: Ganso, Facundo Bernal e Lima.

O meia Luciano Acosta pode fazer sua estreia. Contratado por R$ 22 milhões junto ao FC Dallas, ele está inscrito na Sul-Americana e viajou com a delegação para a Colômbia. Além de Nonato, ficaram no Rio de Janeiro, machucados, os zagueiros Thiago Silva e Ignácio.

Renato Gaúcho, de forma otimista, projeta o Fluminense na briga pelas três competições que disputa no momento: Brasileiro, Copa do Brasil e sul-americana.

"O Fluminense briga nas três competições, não temos preferência. No futuro, se por um acaso a gente chegar numa semifinal ou numa final, aí sim a gente pode dar preferência por uma ou outra, mas até então a gente está disputando as três competições e pensando nas três", explicou.

Ao contrário do Fluminense, que ficou na liderança de seu grupo na Sul-Americana, o América terminou em segundo lugar na sua chave, atrás do Huracán e com a mesma pontuação do Corinthians, ficando à frente nos critérios de desempate. O clube colombiano disputou os playoffs da competição e eliminou o Bahia. Na ocasião, empatou na Fonte Nova por 0 a 0 e venceu por 2 a 0 na Colômbia.

O técnico Gabriel Raimondi não terá à disposição o meia José Cavadia. O jogador foi punido com um cartão vermelho no segundo jogo contra o Bahia e terá que cumprir suspensão.

Entre os destaques do América de Cali estão o meia Kener González e o centroavante Luís Ramos, autor de dois gols no torneio. O também meia Dylan Borrero, ex-Atlético-MG e Fortaleza, é opção.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI X FLUMINENSE

AMÉRICA DE CALI - Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar (Borrero); Kener González (Joel Romero), Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico: Gabriel Raimondi.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Lima); Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Olímpico Pascual Guerrero, Cali (COL).