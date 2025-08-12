Topo

Fluminense acerta contratação do atacante Santiago Moreno

12/08/2025 13h57

Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, que pertencia ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. O jogador de 25 anos realizou exames médicos e assinou vínculo válido de quatro anos, até o final de 2029.

No futebol estadunidense desde 2021, Santiago participou de 146 partidas, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 31 assistências. Na última temporada, foram 35 jogos, sete tentos e nove passes para gol.

O próximo compromisso do Fluminense será pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira, quando visita o América de Cali. A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia. Nesta fase da competição, Santiago não poderá reforçar o elenco.

Carreira

Santiago Moreno foi revelado no América de Cali, e permaneceu no futebol colombiano por dois anos, disputou 57 partidas e contribuiu com 11 gols e sete assistências. Em seguida, foi transferido ao Portland Timbers, onde atuou a maior parte de sua carreira, antes de chegar ao Fluminense.

