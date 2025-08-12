Flamengo x Internacional: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores
Eliminados da Copa do Brasil, Flamengo e Internacional seguem vivos na Libertadores e estarão frente a frente nas oitavas de final. Na noite desta quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Colorado no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O confronto será transmitido por Globo, ESPN e Disney+.
A equipe de Filipe Luis se classificou em segundo lugar no Grupo C, enquanto o Inter foi o primeiro colocado do Grupo F. Os dois, entretanto, têm campanhas semelhantes, com três vitórias, dois empates e uma derrota.
Esta será a terceira vez na história que as duas equipes se encontram na Libertadores. Em 1993 e em 2019, o Flamengo avançou com vitórias em casa e empates em Porto Alegre.
No Flamengo, Filipe Luis não contará com Arrascaeta, artilheiro da equipe na temporada e suspenso pelo terceiro amarelo. O treinador, por outro lado, terá a volta do volante Jorginho, que ficou fora da partida contra o Mirassol por suspensão.
Já o técnico Roger Machado poderá escalar normalmente Aguirre e Vitão, que desfalcaram o Inter no recente confronto com o Red Bull Bragantino.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO x INTERNACIONAL
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Dario Herrera (ARG)
Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Jorginho, Allan e Saúl; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Everton Cebolinha
Técnico: Filipe Luís
INTERNACIONAL: Sergio Rochet, Aguirre, Juninho, Vitão e Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias
Técnico: Roger Machado