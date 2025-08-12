Flamengo terá mudanças na equipe titular para pegar o Inter; veja escalação provável
Nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo finalizou sua preparação para enfrentar o Internacional, pelas ida das oitavas de final da Libertadores. Os primeiros 90 minutos serão no Maracanã, e a bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Filipe Luís fará duas mudanças na equipe titular do Rubro-Negro.
A comissão técnica terá um desfalque importante. O camisa 10 Arrascaeta, artilheiro da equipe na temporada - com 14 bolas na rede -, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na última partida da fase de grupos. Para seu lugar, a tendência é que Luiz Araújo assuma a função de armação. O camisa 7 foi titular pela última vez contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil. Depois, foi poupado em jogos pelo Brasileiro e voltou contra o Mirassol, entrando no segundo tempo.
Por outro lado, o treinador contará com o retorno do volante Jorginho, que cumpriu suspensão no último sábado contra o Mirassol, em partida pelo Brasileirão.
Desta maneira, um provável 11 inicial tem: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Jorginho, Allan e Saúl; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Everton Cebolinha.
Esta será a terceira vez na história que as duas equipes se encontram na Libertadores. Em 1993 e em 2019, o Flamengo ficou com a vaga com vitórias em casa e empates em Porto Alegre.