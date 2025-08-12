Topo

Ferraresi projeta duelo entre São Paulo e Atlético Nacional pela Copa Libertadores: "Como uma final"

12/08/2025 09h32

O São Paulo inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. O zagueiro Nahuel Ferraresi projetou o duelo e ressaltou a importância de um bom resultado fora de casa.

"A gente sabe que vai ser como uma final. Eles vão vir com tudo. Temos que entrar ligados e fazer o nosso jogo, como vemos fazendo. Jogando como visitantes, precisamos levar um bom resultado para casa. É um jogo de 180 minutos e poder definir a classificação com nossa torcida é o melhor para nós", disse Ferraresi em entrevista ao SPFC Play.

Segunda melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo terminou na liderança do grupo D, com 14 pontos conquistados. Jogando fora de casa, o Tricolor conquistou três vitórias em três jogos na competição.

Por outro lado, o Atlético Nacional foi o vice-líder do grupo F, com nove pontos. O clube colombiano teve 100% de aproveitamento jogando no Estádio Atanasio Girardot na fase de grupos, mas perdeu todos os jogos como visitante.

"Foi muito importante, mas já passou. Agora é um jogo. Fora de casa, não podemos cometer erros. Se cometeu erros na fase de grupos, tinha outros jogos para responder. Agora não. Temos que entrar ligados, fazer nosso papel e levar um bom resultado para casa", completou Ferraresi.

Bom momento de Ferraresi

Dos nove jogos que o São Paulo disputou desde a chegada de Hernán Crespo ao comando do São Paulo, Ferraresi foi titular em sete deles, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, o venezuelano de 26 anos distribuiu três assistências nos últimos três compromissos do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro.

"Feliz por esse momento. Acho que o trabalho e a constância no dia a dia possibilitaram o que estou vivendo hoje. Feliz pela equipe que está construindo algo muito lindo para o clube. Esperamos seguir nesse caminho que é muito importante", analisou o zagueiro.

A partida de volta entre São Paulo e Atlético Nacional acontece na próxima terça-feira, às 21h30, no Morumbis. Antes disso, o Tricolor visita o Sport neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30, na Ilha do Retiro.

