Federação Paulista de Tênis anuncia programa de excelência para treinadores

A Federação Paulista de Tênis (FPT) lançou oficialmente, na noite desta segunda-feira, o Programa de Excelência para Treinadores Paulistas, iniciativa inédita voltada para a capacitação e valorização dos técnicos do estado. O evento de lançamento aconteceu no Clube Paineiras do Morumby, na capital paulista, e contou com um Encontro dos Head Coaches Paulistas, reunindo cerca de 40 treinadores, com forte participação de representantes do interior.

O programa será conduzido por uma equipe de capacitadores formada por Haroldo Zwestch Jr., Juninho Nascimento, Ivan Cressoni e Gil Costa, que também é diretor técnico da FPT.

"Queremos criar uma rede de treinadores conectados, atualizados e com acesso a conteúdos de alto nível. A formação contínua e a troca de experiências serão a base para elevar ainda mais o padrão do nosso tênis", afirmou Gil Costa, diretor da FPT.

O presidente da FPT, Danilo Gaino, destacou a importância da iniciativa para todo o ecossistema do esporte no estado. "O tênis paulista é referência nacional e, para mantermos essa posição, precisamos investir em quem está na base do desenvolvimento: os treinadores. O Programa de Excelência vai fortalecer o trabalho em todos os níveis", ressaltou.

As quatro ações iniciais do Programa:

Formação Contínua Programa Treinador de Excelência: 5 módulos presenciais + 6 módulos online.

Curso Desenvolvimento Tático: Presencial, 12h.

Ensino Propositivo - O Guia do Professor: Presencial, 12h. Comunicação Profissional Ativa Encontros mensais gratuitos "Tênis Paulista Conecta" (1h30), sempre na última quarta-feira do mês.

Giras técnicas trimestrais e visitas técnicas a torneios. Integração Competitiva Camps anuais por categoria (Kids e Infantojuvenil), usando a Copa das Federações como hub.

Programa Treinador Destaque FPT. Selo de Certificação de Clube Excelência Três níveis: Formador, Competição e Centro de Treinamento Paulista.

Início previsto para 2026, com avaliação de comitê técnico independente.

Primeiras ações em 2025