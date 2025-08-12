Topo

Federação Paulista de Tênis anuncia programa de excelência para treinadores

12/08/2025 23h48

A Federação Paulista de Tênis (FPT) lançou oficialmente, na noite desta segunda-feira, o Programa de Excelência para Treinadores Paulistas, iniciativa inédita voltada para a capacitação e valorização dos técnicos do estado. O evento de lançamento aconteceu no Clube Paineiras do Morumby, na capital paulista, e contou com um Encontro dos Head Coaches Paulistas, reunindo cerca de 40 treinadores, com forte participação de representantes do interior.

O programa será conduzido por uma equipe de capacitadores formada por Haroldo Zwestch Jr., Juninho Nascimento, Ivan Cressoni e Gil Costa, que também é diretor técnico da FPT.

"Queremos criar uma rede de treinadores conectados, atualizados e com acesso a conteúdos de alto nível. A formação contínua e a troca de experiências serão a base para elevar ainda mais o padrão do nosso tênis", afirmou Gil Costa, diretor da FPT.

O presidente da FPT, Danilo Gaino, destacou a importância da iniciativa para todo o ecossistema do esporte no estado. "O tênis paulista é referência nacional e, para mantermos essa posição, precisamos investir em quem está na base do desenvolvimento: os treinadores. O Programa de Excelência vai fortalecer o trabalho em todos os níveis", ressaltou.

As quatro ações iniciais do Programa:

  1. Formação Contínua

    • Programa Treinador de Excelência: 5 módulos presenciais + 6 módulos online.

    • Curso Desenvolvimento Tático: Presencial, 12h.

    • Ensino Propositivo - O Guia do Professor: Presencial, 12h.

  2. Comunicação Profissional Ativa

    • Encontros mensais gratuitos "Tênis Paulista Conecta" (1h30), sempre na última quarta-feira do mês.

    • Giras técnicas trimestrais e visitas técnicas a torneios.

  3. Integração Competitiva

    • Camps anuais por categoria (Kids e Infantojuvenil), usando a Copa das Federações como hub.

    • Programa Treinador Destaque FPT.

  4. Selo de Certificação de Clube Excelência

    • Três níveis: Formador, Competição e Centro de Treinamento Paulista.

    • Início previsto para 2026, com avaliação de comitê técnico independente.

Primeiras ações em 2025

  • Tênis Paulista Conecta: primeira reunião on-line em 27/08, das 20h30 às 22h.

  • Curso "Ensino Propositivo - O Guia do Professor": 6 e 7/09, local a definir.

  • Curso "Desenvolvimento Tático": 27 e 28/09, Academia CFTRP, Ribeirão Preto.

  • 1º Encontro Kids: novembro, em São Paulo.

  • 2º Encontro Kids: novembro, em Ribeirão Preto.

