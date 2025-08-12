Topo

Esporte

Fabinho Soldado admite chance de transfer ban no Corinthians

12/08/2025 15h06

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, admitiu a possibilidade do clube sofrer um transfer ban na Fifa. O Santos Laguna, do México, deve entrar com a medida nesta terça-feira por conta de uma dívida do Timão pela contratação do zagueiro Félix Torres.

"Existe sim essa situação (transfer ban). Falei hoje pela manhã com o presidente, que está tratando disso pessoalmente, junto com o nosso corpo jurídico, para que possam esgotar todas as possibilidades. Na hora que tiver uma posição final, certamente vão me passar, mas por enquanto estão fazendo o possível para reverter essa situação", afirmou Fabinho, durante sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.


A medida faria com que o Corinthians ficasse impossibilitado de registrar novos jogadores a partir desta terça-feira. O clube não pagou e não conseguiu entrar em acordo com os mexicanos pela dívida, avaliada em US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões). O prazo para quitação da pendência era esta segunda-feira.

Gazeta Esportiva apurou que o Timão teria um encontro com os mexicanos nesta segunda, mas dirigentes do Santos Laguna não puderam se reunir com o clube paulista. Sendo assim, foi marcada uma roda de conversas para esta terça.

Em dificuldades financeiras, o clube não tem condições de quitar a dívida. A diretoria tenta flexibilizar o time mexicano explicando que houve uma mudança na presidência do clube.

Devido à possibilidade, o Corinthians correu para regularizar a situação de Vitinho, já registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

