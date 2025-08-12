Topo

Esporte

Everton anuncia a contratação de Jack Grealish, ex-reforço mais caro do City

Jack Grealish, meia do Manchester City, em partida do Campeonato Inglês - Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Jack Grealish, meia do Manchester City, em partida do Campeonato Inglês Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

12/08/2025 13h44

O Everton anunciou, nesta terça-feira, a chegada do inglês Jack Grealish por empréstimo, junto ao Manchester City. O atacante de 29 anos assinou um contrato de um ano com os Toffees e permanece na equipe até junho de 2026.

"Estou muito feliz por ter assinado com o Everton. É algo enorme para mim, de verdade. É um grande clube, com grandes torcedores. Assim que conversei com o treinador, soube que só havia um lugar para onde eu queria ir. Nas redes sociais, recebi uma enxurrada de mensagens de torcedores do Everton e isso também pesou na minha decisão. Quero agradecer aos fãs por todas as mensagens que recebi. Obrigado por todo o carinho e apoio. Espero poder retribuir e tenho certeza de que vou conseguir", disse Jack Grealish em entrevista à EvertonTV.

Grealish vai usar a camisa 18 do Everton durante a temporada.

Essa foi a sexta contratação do clube inglês nesta janela de transferências. Antes, o Everton já havia efetuado a compra em definitivo de Carlos Alcaraz e anunciado as chegadas de Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou e Kiernan Dewsbury-Hall.

O Everton volta a campo na próxima segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Leeds United, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Elland Road.

Carreira de Grealish

Revelado pelas categorias de base do Aston Villa, em 2013, Jack Grealish ganhou destaque nas campanhas do clube no Campeonato Inglês entre 2019 e 2021. O atacante disputou 213 jogos pelo time profissional, anotou 32 gols e deu 43 assistências.

Em agosto de 2021, Grealish foi anunciado pelo Manchester City, que desembolsou cerca de 117,50 milhões de euros (R$ 741 milhões na cotação desta terça-feira) pelo jogador. Na época, essa foi a transferência mais cara da história do futebol inglês.

Ao todo, Grealish disputou 157 jogos pela equipe, marcou 17 gols e deu 23 assistências. Fez parte das conquistas de três títulos do Campeonato Inglês (2021/22, 2022/23 e 2023/24), uma Liga dos Campeões (2022/2023), uma Copa da Inglaterra (2022/2023), um Mundial de Clubes (2023), uma Supercopa da Europa (2023).

No entanto, levando em consideração o alto valor pago pelo Manchester City, o jogador não correspondeu às expectativas. Na última temporada, foram 32 partidas, três gols marcados e cinco assistências.

Pela seleção da Inglaterra, Jack Grealish já disputou 39 partidas, com quatro bolas na rede e oito passes para gol. Ainda disputou uma Copa do Mundo (2022) e uma Eurocopa (2020).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Bayern vence amistoso de pré-temporada contra Grasshopper

Corinthians sofre transfer ban da Fifa por dívida pela contratação de Félix

Fabinho Soldado admite chance de transfer ban no Corinthians

Diretor do Botafogo analisa duelo com o Vasco na Copa do Brasil: 'Clássico é sempre bom'

Atlético-MG inicia preparação para oitavas de final da Sul-Americana

NFL leva evento ao Rio enquanto São Paulo sedia 2º jogo no Brasil

Fluminense anuncia colombiano como reforço até 2029 para substituir Jhon Arias

Internacional encerra preparação para pegar o Flamengo na Liberta

Raphael Veiga fica fora do treino e Piquerez exalta campanha do Palmeiras antes de jogo no Peru

Palmeiras segue preparação e vai ao Peru com desfalques para ida das oitavas da Libertadores

Derrota amplia péssimo desempenho do Corinthians contra o Juventude fora de casa