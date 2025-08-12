Everton anuncia a contratação de Jack Grealish, ex-reforço mais caro do City
O Everton anunciou, nesta terça-feira, a chegada do inglês Jack Grealish por empréstimo, junto ao Manchester City. O atacante de 29 anos assinou um contrato de um ano com os Toffees e permanece na equipe até junho de 2026.
"Estou muito feliz por ter assinado com o Everton. É algo enorme para mim, de verdade. É um grande clube, com grandes torcedores. Assim que conversei com o treinador, soube que só havia um lugar para onde eu queria ir. Nas redes sociais, recebi uma enxurrada de mensagens de torcedores do Everton e isso também pesou na minha decisão. Quero agradecer aos fãs por todas as mensagens que recebi. Obrigado por todo o carinho e apoio. Espero poder retribuir e tenho certeza de que vou conseguir", disse Jack Grealish em entrevista à EvertonTV.
Grealish vai usar a camisa 18 do Everton durante a temporada.
Essa foi a sexta contratação do clube inglês nesta janela de transferências. Antes, o Everton já havia efetuado a compra em definitivo de Carlos Alcaraz e anunciado as chegadas de Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou e Kiernan Dewsbury-Hall.
O Everton volta a campo na próxima segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Leeds United, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Elland Road.
Carreira de Grealish
Revelado pelas categorias de base do Aston Villa, em 2013, Jack Grealish ganhou destaque nas campanhas do clube no Campeonato Inglês entre 2019 e 2021. O atacante disputou 213 jogos pelo time profissional, anotou 32 gols e deu 43 assistências.
Em agosto de 2021, Grealish foi anunciado pelo Manchester City, que desembolsou cerca de 117,50 milhões de euros (R$ 741 milhões na cotação desta terça-feira) pelo jogador. Na época, essa foi a transferência mais cara da história do futebol inglês.
Ao todo, Grealish disputou 157 jogos pela equipe, marcou 17 gols e deu 23 assistências. Fez parte das conquistas de três títulos do Campeonato Inglês (2021/22, 2022/23 e 2023/24), uma Liga dos Campeões (2022/2023), uma Copa da Inglaterra (2022/2023), um Mundial de Clubes (2023), uma Supercopa da Europa (2023).
No entanto, levando em consideração o alto valor pago pelo Manchester City, o jogador não correspondeu às expectativas. Na última temporada, foram 32 partidas, três gols marcados e cinco assistências.
Pela seleção da Inglaterra, Jack Grealish já disputou 39 partidas, com quatro bolas na rede e oito passes para gol. Ainda disputou uma Copa do Mundo (2022) e uma Eurocopa (2020).