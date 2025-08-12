Estreante, Carpini atribui vitória do Juventude aos atletas e elogia elenco

Após quatro derrotas seguidas, o Juventude voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, na reestreia do técnico Thiago Carpini, o Jaconero bateu o Corinthians por 2 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O comandante da equipe gaúcha salientou que o triunfo é de completa responsabilidade dos atletas.

"A vitória não é minha, é dos jogadores. Eles assimilaram muita coisa em muito pouco tempo, e isso mostra o potencial que temos para evoluir. Nunca vai ser do individual para o coletivo. Nós prezamos sempre o todo. Quando o contexto está ajustado, o individual aparece com mais facilidade", disse Carpini.

52/2º | Juventude 2×1 Corinthians | #JUVxSCCP VITÓRIA JACONERA NA CASA DA PAPADA ?? Gabriel Taliari e Matheus Babi marcaram pro Verdão Bem demais meu Ju. Seguir lutando sempre, até o fim! ?Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/kqRmhEgfOw ? E.C. Juventude (@ECJuventude) August 12, 2025

Nenê em alta e elogios ao grupo

Em seguida, Carpini aproveitou para elogiar o grupo do Juventude e falar sobre o momento de Nenê, autor da assistência para o segundo gol da equipe gaúcha.

"Assumi mais a responsabilidade do que eles. Em momentos ruins, tudo parece errado, mas eu confio muito nesse grupo. Não me apego à idade. Se produzir, vai jogar. E ele (Nenê) está ganhando espaço", analisou Carpini.

Fernando Alves / ECJ

Apesar da vitória, o Juventude ainda permaneceu na 19ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos em 17 jogos. A equipe volta a campo pela competição no próximo sábado (16), quando visitará o Vitória, às 18h30 (de Brasília).