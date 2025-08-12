Entenda como Abel trabalha para reforçar "mentalidade de campeão" em elenco reformulado do Palmeiras

O Palmeiras passou por dias turbulentos após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians. A vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, pelo Brasileirão, aliviou a pressão sobre o time. O técnico Abel Ferreira, com um elenco reformulado e jovem em mãos trabalha para reforçar a "mentalidade de campeão" para seguir na briga pelos dois títulos restantes: Brasileiro e Libertadores.

Após o triunfo de virada no Allianz Parque Brasileiro, tratou o cenário como "de caos total e absoluto". O treinador, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira, foram alvos de protestos por parte da torcida, enquanto o CT foi alvo de ataque de rojões e bombas.

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde outubro de 2020 e vive, na atual temporada, o "pior" período, com um elenco que passou por muitas chegas e saídas desde o fim de 2024, quando conquistou o último título: o Paulista daquele ano. Desde que chegou ao clube, Abel tem pelo menos um título por ano.

"Como sabem, minha função aqui é tentar arranjar soluções, ajudar esses jogadores novos que estão conosco, começam a conhecer realmente o que a cobrança de jogar no Palmeiras. Tem que lutar por títulos. São jogadores que alguns ainda não ganharam nada. Uma equipe jovem. São jogadores que sabemos muito bem o que podem nos dar no presente e no futuro", disse.

"Meu foco total e absoluto é na equipe, esses jogadores perceberem o que é uma mentalidade de campeão, o que é uma atitude de campeão, o que é jogar no Palmeiras a e sentir o peso dessa responsabilidade. E por muito que nos custe esse momentos (eliminação), tem coisas más, sim, e que lamento profundamente, mas tem cosias boas, que é o fato de ajudar e alertar os jogadores para que é o crescimento e foco. E um alerta de que neste clube só há o ganhar, ganhar ou ganhar, não há outra forma de ser ou estar", seguiu.

Neste ano, o Palmeiras contratou nove reforços: Bruno Fuchs, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Khellven, Lucas Evangelista, Micael, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque. Por outro lado, teve outras 13 saídas (Caio Paulista (empréstimo), Dudu, Estêvão, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Lázaro, Mayke, Naves (empréstimo), Richard Ríos, Rony, Vitor Reis e Zé Rafael). Além disso, Vanderlan também está de saída e deve ser o 12°.

O Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores. Nesta quinta-feira, o Verdão começa a decidir as oitavas de final da competição, contra o Universitario-PER. O jogo de ida acontece no Estádio Monumental, em Lima, a partir das 21h30 (de Brasília).