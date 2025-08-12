Du Plessis e Chimaev protagonizam encontro amistoso antes do UFC 319; veja

No próximo sábado (16), o 'United Center' promete pegar fogo na luta principal do UFC 319, que colocará frente a frente Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, em disputa pelo cinturão peso-médio (84 kg) da organização. Mas, pelo menos por enquanto, o clima entre os rivais ainda parece ser amistoso.

Prova disso é que o primeiro encontro entre os protagonistas do 'main event' do UFC 319 foi bastante tranquilo. Entre um compromisso comercial e outro, já em Chicago (EUA), sede do evento de sábado, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev viram seus caminhos se cruzarem e ambos se comportaram de maneira respeitosa, sem demonstrarem qualquer tipo de animosidade entre eles.

O registro do inesperado encontro foi gravado pelo brasileiro Alan Finfou, treinador do russo, e divulgado também pelo próprio UFC, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). No vídeo, é possível ver que Chimaev se aproxima do campeão e é recebido por um aperto de mão. Na sequência, os dois trocam algumas palavras em inglês, em tom ameno, antes do cumprimento de despedida.

Provocações guardadas para a hora certa?

Pelo histórico dos dois lutadores, é difícil imaginar que o clima entre ambos na semana pré-luta permanecerá tão amistoso assim. Isso porque Du Plessis e Chimaev são dois atletas adeptos do famoso 'trash talk' - seja para promover seus combates ou tentar abalar psicologicamente seus adversários.

O campeão, inclusive, conseguiu tirar seus dois últimos oponentes do sério nas vésperas das lutas. O americano Sean Strickland, conhecido pelo estilo casca-grossa, se mostrou bastante incomodado quando 'DDP' incluiu os abusos de seu pai na infância durante as trocas de provocações entre eles, e chegou a partir para cima do desafeto na plateia de um show do Ultimate. Por sua vez, o nigeriano Israel Adesanya chegou a chorar em uma coletiva de imprensa pré-luta após ser alvo do 'trash talk' do sul-africano, que questionou suas origens africanas e o passado difícil de sua família.

