Dricus du Plessis aposta em vitória de Caio Borralho sobre Imavov no UFC Paris

Mesmo com compromisso marcado para este sábado (16), quando colocará seu cinturão peso-médio (84 kg) em jogo contra Khamzat Chimaev no 'main event' do UFC 319, em Chicago (EUA), Dricus du Plessis segue de olho na movimentação dos rivais que ainda buscam uma chance de desafiá-lo pelo título da divisão. Este é o caso, por exemplo, de Nassourdine Imavov e Caio Borralho, números 1 e 6 do ranking da categoria, que se enfrentam em Paris (FRA), no próximo dia 6 de setembro. E o campeão, mais do que apenas atento, tem um palpite para o duelo.

Em recente entrevista à 'CBS Sports', Du Plessis apostou na vitória do brasileiro Caio Borralho sobre Nassourdine Imavov no UFC Paris. De acordo com o campeão, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' possui mais armas em seu jogo do que o russo naturalizado francês e, por isso, desponta como favorito.

"Imavov trabalhou duro e Caio Borralho, eu o avalio (bem), acho que ele é um lutador muito bom. Eu acho que Caio Borralho vence Imavov, na minha opinião. Acho que ele é mais completo. Nenhuma dessas lutas realmente me empolgam agora. Vou enfrentar Khamzat Chimaev (no sábado). Essa é a única coisa que me empolga neste momento", comentou Dricus.

Encontro antecipado?

Os caminhos do sul-africano e do brasileiro, inclusive, podem se cruzar de forma antecipada. Isso porque Borralho foi escalado como reserva da luta principal do UFC 319 e, caso aconteça algo com Khamzat Chimaev, o lutador maranhense deve substitui-lo e, assim, medir forças com Dricus du Plessis na luta principal do evento deste sábado.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok