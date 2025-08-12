Topo

Esporte

Dorival prega cautela com Vitinho enquanto vê lista de desfalques crescer

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 05h30

Dorival Jr tem uma lista de desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas prega cautela para escalar Vitinho, anunciado pelo Corinthians na última segunda-feira.

Dorival tem lista de desfalques

O técnico não poderá contar com pelo menos cinco jogadores para o confronto contra o Bahia, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A lista cresceu em relação ao confronto contra o Juventude, na noite de ontem, que terminou com derrota do Timão por 2 a 1.

Entre lesionados e suspensos, a lista de desfalques tem Cacá, Fabrizio Angileri, André Carrillo, Romero e Memphis Depay. Assim, as opções no banco de reservas, principalmente para o ataque, estão ainda mais limitadas.

Relacionadas

Dorival diz que 'está faltando algo' ao Corinthians, mas não fala o que é

Matheuzinho critica postura do Corinthians após Dérbi: 'Faltou muito hoje'

Corinthians 'dorme', perde a cabeça, e Juventude vence após quase 1 mês

Neste contexto crítico, o reforço Vitinho ainda não deve estrear. Sem atuar há cerca de dois meses — desde o fim da temporada regular da liga saudita —, após a saída do Al-Ettifaq, o ponta-esquerda ainda precisa de ritmo. O jogador deve ser inserido gradualmente nas partidas.

Não sei se estará em condições de atuar já, até porque ele finalizou a temporada há dois meses e pouco. Talvez, ele precise de um período. Vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já [estará pronto] para essa partida [contra o Bahia]. Espero que sim, mas não acredito.
Dorival Jr, após Juventude 2 x 1 Corinthians

A tendência é que jogadores mais jovens ganhem minutagem no sistema ofensivo, casos de Gui Negão e Kayke. O espanhol Héctor Hernández, que não atua desde junho, também pode ganhar espaço — apesar de não agradar o comandante alvinegro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Sorteio da Copa do Brasil hoje: horário e onde assistir ao vivo

São Paulo tenta unir o melhor de Zubeldía e Crespo na volta da Libertadores

Lembra dele? Ex-Fla é rival de Rio/Niterói na campanha pelo Pan de 2031

Dorival prega cautela com Vitinho enquanto vê lista de desfalques crescer

São Paulo busca contratações com departamento que encolheu 25%

Carlos Miguel em 1 ano: saída do Corinthians, sumiço e acerto com Palmeiras

Caribé celebra ouros no Pan Jr. depois de 'estresse' para voltar do Mundial

Sucesso do Maracanã ajuda no projeto do estádio do Fla, diz Bap em reunião

Atlético Nacional x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Santos passa por altos e baixos, mas fecha primeiro turno do Brasileiro com resposta e fora do Z4

Entenda como Abel trabalha para reforçar "mentalidade de campeão" em elenco reformulado do Palmeiras