Dorival prega cautela com Vitinho enquanto vê lista de desfalques crescer

Dorival Jr tem uma lista de desfalques para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mas prega cautela para escalar Vitinho, anunciado pelo Corinthians na última segunda-feira.

Dorival tem lista de desfalques

O técnico não poderá contar com pelo menos cinco jogadores para o confronto contra o Bahia, no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A lista cresceu em relação ao confronto contra o Juventude, na noite de ontem, que terminou com derrota do Timão por 2 a 1.

Entre lesionados e suspensos, a lista de desfalques tem Cacá, Fabrizio Angileri, André Carrillo, Romero e Memphis Depay. Assim, as opções no banco de reservas, principalmente para o ataque, estão ainda mais limitadas.

Neste contexto crítico, o reforço Vitinho ainda não deve estrear. Sem atuar há cerca de dois meses — desde o fim da temporada regular da liga saudita —, após a saída do Al-Ettifaq, o ponta-esquerda ainda precisa de ritmo. O jogador deve ser inserido gradualmente nas partidas.

Não sei se estará em condições de atuar já, até porque ele finalizou a temporada há dois meses e pouco. Talvez, ele precise de um período. Vai ter todo esse período possível e necessário, mas nós vamos inserindo o Vitinho aos poucos. Não acredito que já [estará pronto] para essa partida [contra o Bahia]. Espero que sim, mas não acredito.

Dorival Jr, após Juventude 2 x 1 Corinthians

A tendência é que jogadores mais jovens ganhem minutagem no sistema ofensivo, casos de Gui Negão e Kayke. O espanhol Héctor Hernández, que não atua desde junho, também pode ganhar espaço — apesar de não agradar o comandante alvinegro.