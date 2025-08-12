Dorival elogia Vitinho e diz se reforço do Corinthians pode estrear contra o Bahia

O Corinthians demorou, mas conseguiu contratar um reforço para a sequência desta temporada: o atacante Vitinho. Recém-chegado, o jogador recebeu elogios do técnico Dorival Júnior.

O treinador falou sobre o atleta em coletiva de imprensa após a derrota da equipe para o Juventude, nesta segunda-feira, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado se Vitinho poderá estrear no sábado, na partida contra o Bahia, Dorival descartou. Ele acredita que o reforço levará mais algum tempo para ficar à disposição.

"É um jogador de muita qualidade, já trabalhei com ele em outro clube. Tem capacidade de fazer algumas funções", disse o comandante.

"Não sei se estará à disposição, até porque finalizou a temporada há dois meses atrás. Talvez precise de um período, vamos inserindo aos poucos. Não acredito que ele esteja pronto para essa partida. Espero que sim, mas não acredito", acrescentou.

Anunciado pelo Corinthians nesta segunda-feira, Vitinho já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inclusive treinou no CT Dr. Joaquim Grava. Ele, no entanto, não entra em campo desde o fim de maio. O atleta estava livre no mercado desde do término de seu contrato com Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chega sem custos de transferência.

A contratação vem em um momento oportuno. Na última semana, o holandês Memphis Depay teve constatada uma lesão muscular na coxa e desfalcará o Timão por, no mínimo, um mês. Com isso, as opções de Dorival para o ataque são: Yuri Alberto, Talles Magno e Romero, além dos jovens Kayke, Gui Negão e Dieguinho.

Transfer ban à vista

O Corinthians deve ficar impossibilitado de registrar novos jogadores a partir desta terça-feira. O clube não pagou e não conseguiu entrar em acordo com o Santos Laguna por uma dívida de US$ 6,14 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) pela aquisição de Félix Torres e deve sofrer um transfer ban da Fifa. O prazo para quitação da pendência era esta segunda-feira.

A Gazeta Esportiva apurou que o Timão teria um encontro com os mexicanos nesta segunda, mas dirigentes do Santos Laguna não puderam se reunir com o clube paulista. Sendo assim, foi marcada uma rodada de conversas para esta terça.

O time mexicano tem se mostrado intransigente nos bastidores. Eles alegam que procuraram o Corinthians em mais de uma oportunidade para cobrar a dívida, mas foram ignorados pela gestão Augusto Melo.

A ideia da diretoria interina do Timão, presidida por Osmar Stabile, é explicar que houve uma mudança no clube em razão do impeachment de Augusto Melo, consumado no último sábado, e tentar flexibilizar o Santos Laguna. O clube, no entanto, já admite o transfer ban.

O time do Parque São Jorge, em dificuldades financeiras, não possui recursos para pagar os R$ 34 milhões. Ciente da possibilidade de ser sancionada, a diretoria correu para regularizar Vitinho. Vale dizer que, caso o clube efetue o pagamento ou consiga fazer um acordo, a punição é derrubada automaticamente.