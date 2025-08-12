Topo

Paredão do PSG vai de titular a indesejado. E pode sobrar até para Ederson

Donnarumma caminha para deixar o PSG pela porta dos fundos - Julian Finney/Getty Images
Donnarumma caminha para deixar o PSG pela porta dos fundos Imagem: Julian Finney/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 17h21

Titular absoluto do PSG, o goleiro Gianluigi Donnarumma caminha para deixar o clube de forma polêmica.

O que aconteceu

Tudo começou por causa do atual contrato do jogador. O vínculo do italiano com o clube vai até junho de 2026. O PSG procurou Donnarumma para renovar, mas o arqueiro teria recusado as primeiras conversas por se sentir injustiçado, segundo a imprensa europeia.

Donnarumma, então, foi cortado da Supercopa da Uefa. Amanhã, o PSG encara o Tottenham valendo título, mas o técnico Luis Enrique decidiu afastar o goleiro em meio à polêmica.

Um novo goleiro chegou. No último final de semana, o PSG anunciou a chegada de Lucas Chevalier, destaque do Lille na última temporada.

Donnarumma fez uma postagem indicando despedida hoje. O goleiro se manifestou sobre sua situação nas redes sociais.

Desde o meu primeiro dia aqui, dei tudo - dentro e fora de campo - para ganhar meu lugar e defender o gol do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não poderia mais fazer parte do grupo ou contribuir para o sucesso da equipe. Estou desapontado e triste.

Espero ter a oportunidade de olhar nos olhos dos torcedores no Parque dos Príncipes uma última vez e dizer adeus a vocês como deve ser. Se isso não acontecer, quero que saibam que o apoio e carinho de vocês significam muito para mim e que nunca me esquecerei. Obrigado por cada batalha, cada explosão de riso, cada momento compartilhado. Vocês sempre serão meus irmãos. Jogar por este clube e morar nesta cidade tem sido uma grande honra. Obrigado, Paris. Donnarumma, no Instagram

A polêmica vem após uma temporada mágica. Donnarumma ajudou o PSG a conquistar a Champions League, o Campeonato Francês, a Supercopa da França e a chegar até a final do Mundial de Clubes. Em 47 jogos disputados, ele sofreu apenas 43 gols, ficando com média inferior a um por jogo.

Donnarumma é favorito a vencer o prêmio de melhor goleiro do mundo na Bola de Ouro. A premiação organizada pela revista France Football entrega o Troféu Yashin ao melhor arqueiro da temporada eleito por um seleto grupo de jornalistas.

Pode sobrar até para Ederson

O Manchester City demonstrou interesse na contratação de Donnarumma. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O PSG pede cerca de 50 milhões de euros para vender Donnarumma. O valor é considerado muito alto pelo City, mas o negócio não está 100% descartado.

O Manchester City pode vender Ederson. O goleiro brasileiro atraiu interesse do Galatasaray recentemente e, com Donnarumma no mercado, o clube inglês pode se mostrar mais aberto ainda a liberar o brasileiro, segundo a imprensa europeia.

